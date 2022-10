Soleil Sorge, svolta inaspettata nella carriera : lo sta facendo davvero!

Soleil Sorge pronta a stupire i fan con una svolta inaspettata nella sua carriera: l’indizio arriva dai social, lo sta facendo davvero!

Definirla influencer sarebbe ormai riduttivo. Soleil Sorge negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno mediatico, con un seguito sempre crescente. La sua popolarità era già notevole, ma il vero e proprio exploit è avvenuto sicuramente nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonista assoluta della precedente edizione, con il triangolo di “chimica artistica” più famoso d’Italia, la gieffina ha tenuto banco per mesi con le vicende che la legavano ad Alex Belli e Delia Duran.

Naturalmente a farne la beniamina degli italiani è un carattere tutto pepe, fatto di battute taglienti e risposte sagaci, che le hanno fatto guadagnare un posto di giurata a La Pupa e il Secchione Show. La carriera nel mondo dei reality prosegue anche adesso con la conduzione, in compagnia di Pierpaolo Pretelli, del GF Vip Party, in cui commenta in diretta le puntate del programma. Ma non finisce qui, perché Soleil continua ad essere amatissima sul web, con una pagina Instagram che conta 1.2 milioni di follower.

I suoi progetti si sono espansi anche nella moda, con un brand tutto suo dedicato al beachwear dal nome State of Soleil, che durante la scorsa estate ha fatto il boom. Insomma, cosa manca alla carriera della Sorge? Probabilmente una nuova pagina che pochi si aspettavano, anche se qualche accenno era già arrivato tempo fa.

“Sta per uscire”: il nuovo progetto di Soleil che scatena la curiosità dei fan

Tempo di novità? Soleil Sorge già tempo fa aveva disseminato una serie di informazioni sporadiche che avevano acceso incredibilmente la curiosità dei fan. L’ex gieffina aveva parlato di una data, il 15 novembre, che si avvicina sempre di più. Inoltre, aveva lanciato a pillole diversi indizi su un nuovo progetto, che sembrava vertere su un settore per lei finora inesplorato: la musica.

Nelle ultime ore a scatenare ancor di più i follower, dopo la pioggia di like per il selfie perfetto, è arrivato un mini video che l’influencer ha condiviso nelle sue stories. In una scena in bianco e nero, la Sorge si ritrae seduta su uno sgabello, con davanti a sé un microfono ed un computer con un’applicazione aperta, in cui sono ben visibili delle tracce. Il tutto lascerebbe pensare ad uno studio di registrazione ed un brano che bolle in pentola. Soleil sta davvero per diventare anche una cantante?

Il tutto rimane ancora nell’ambito del dubbio, visto che poco dopo la vippona ha scherzato con i fan commentando tutto il fermento e le congetture che sono comparse sul web. “Vediamo se avete capito su cosa sto lavorando”, si legge in una storia in cui afferma: “Allora è da dire che voi con la fantasia siete veramente imbattibili. Ormai avete capito che c’è questo progetto su cui sto lavorando da un po’…manca sempre meno e sta per uscire tutto quanto, però mi sto divertendo a vedere tutte le idee allucinanti che vi vengono in mente”. Non resta che continuare a seguire gli indizi e per ora…via alle ipotesi!