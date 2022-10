Come scegliere la giacca della taglia giusta? Scopri la guida per non commettere errori!

Come scegliere la giacca della giusta taglia? Scopriamo in questa guida di stile targata CheDonna come evitare uno dei peggiori errori di stile in assoluto! Vediamo insieme come capire se la giacca che indossiamo è della taglia giusta!

Spesso commettiamo degli errori di stile senza neanche saperlo, e uno degli errori che in effetti si commette maggiormente è quello di indossare capi della taglia sbagliata! Ad esempio, come scegliere la giacca elegante della taglia giusta? Cerchiamo di capire insieme come evitare di sbagliare ed essere sempre a top, con questa guida di stile targata CheDonna!

Le tendenze cambiano continuamente, e riuscire a stare al passo con tutti i cambiamenti è veramente difficile!

Negli ultimi anni abbiamo notato un trend in particolare che riguarda le giacche eleganti, e in generale i capi spalla. In molte situazioni e in determinati stili di look, la giacca va scelta oversize o addirittura larga!

Questa è una tendenza della moda street-style che sta prendendo piede e che è diventata immediatamente virale sui social media. Infatti tutte vogliono indossare la giacca oversize!

Ma è sempre giusto scegliere la giacca da indossare della taglia più grande? La risposta è no!

Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna come scegliere la giacca elegante della taglia giusta per non inciampare nell’errore di stile!

Per scegliere la giacca della taglia giusta dobbiamo seguire tre step fondamentali! Scopriamoli insieme!

A volte bisogna riuscire a dividere quelle che sono le tendenze e quello che invece è lo stile. Quando decidiamo un look da indossare dobbiamo sempre pensare alla situazione in cui indossarlo, al luogo e alla circostanza. In questo modo avremo già evitato il rischio di creare look fuori luogo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i tre step fondamentali per scegliere e indossare la giacca della taglia giusta:

circostanza/luogo: la prima regola che vale per tutti i look è capire lo stile d’abbigliamento più adatto per la determinata circostanza. Ad esempio, per il lavoro in ufficio può risultare esagerata la giacca oversize dalla taglia più grande e dal colore sgargiante. Magari è meglio optare per un taglio più minimale. Allo stesso modo per la serata in discoteca può risultare fuori tendenza indossare la giacca corta aderente, perché non più di moda!

la prima regola che vale per tutti i look è capire lo stile d’abbigliamento più adatto per la determinata circostanza. Ad esempio, per il lavoro in ufficio può risultare esagerata la giacca oversize dalla taglia più grande e dal colore sgargiante. Magari è meglio optare per un taglio più minimale. Allo stesso modo per la serata in discoteca può risultare fuori tendenza indossare la giacca corta aderente, perché non più di moda! scegli in base al modello: ci sono giacche che nascono in un certo modo, e va rispettata la loro natura! Ad esempio, la giacca del completo taglio maschile ha dei dettagli sartoriali. Va bene prendere la giacca, o anche il completo, comodo, quindi di una taglia in più, ma senza mai esagerare. Altrimenti rischiamo di rovinare la bellezza del capo che stiamo per acquistare!

ci sono giacche che nascono in un certo modo, e va rispettata la loro natura! Ad esempio, la giacca del completo taglio maschile ha dei dettagli sartoriali. Va bene prendere la giacca, o anche il completo, comodo, quindi di una taglia in più, ma senza mai esagerare. Altrimenti rischiamo di rovinare la bellezza del capo che stiamo per acquistare! indossala: la prova del 9 è una sola, ed è quella del fit check! Solo indossata si può capire se una giacca è della taglia giusta! Se vedete le maniche troppo lunghe, oppure la spallina che scende troppo dalla spalla significa che la taglia è grande. Allo stesso modo, se la giacca che indossate fa le pieghe nel giro manica significa che è troppo piccola! A proposito, Scegli questi marchi low-cost, non rinunci allo stile ma risparmi tantissimi soldi!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista come scegliere la giacca della giusta taglia!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le novità dal mondo del fashion!