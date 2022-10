GF Vip, tutti i nodi vengono al pettine. Lei non ha dubbi: non lo dirà manco sotto tortura

Al GF Vip tutti i nodi vengono al pettine o quasi. La concorrente di Alfonso Signorini ora non ha più dubbi: lui non lo dirà manco sotto tortura.

Al GF Vip prima o poi la verità viene sempre a galla e c’è chi lascia il beneficio del dubbio mentre altri sono convinti di avere la verità in tasca anche se dall’altra parte c’è una smentita o se vogliamo far notare una certa incomprensione.

Nonostante non sia nuova a questo genere di cose, Elenoire Ferruzzi ci casca ogni volta e sembrerebbe non imparare mai dai suoi errori. Il motivo? Nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia ha parlato a tu per tu con Antonella Fiordelisi parlando della presunta bisessualità di Edoardo Donnamaria, che ha conquistato fin dal primo giorno il cuore dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

In molti infatti hanno trovato alcuni atteggiamenti di lui molto ambigui e sono convinti che abbia un certo interesse anche per i ragazzi oltre che per le ragazze. Elenoire però ha ammesso che un uomo, a differenza di una donna, non lo ammetterà mai nemmeno sotto tortura e non è mancata la reazione della Fiordelisi che ha deciso di affrontare la situazione di petto chiedendo al diretto interessato di risolvere questo suo dubbio ribadendo che anche se fosse non ci sarebbe nulla di male.

Elenoire Ferruzzi non ha più dubbi su Edoardo al GF Vip: Antonella Fiordelisi indaga

Elenoire Ferruzzi ritiene che un uomo non ammetterebbe mai di essere bisessuale nemmeno sotto tortura, ma Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, dove è stato fatto chiarezza in merito al ritorno dell’amata ex gieffina, sembrerebbe pensarla in maniera alquanto diversa:

“Io a Edo ho proprio chiesto ‘ma sei bisessuale tu? Dimmi la verità, puoi dirmelo senza problemi tranquillo’. Perché per me non c’è niente di male o strano, anzi me lo dici e capisco” ha spiegato l’influencer durante il corso della loro conversazione, rivelando che per lei in tal caso non sarebbe di certo un problema. Anche perché non c’è nulla di male e non si comprende come mai la natura di Edoardo sia diventata un affare di stato nella casa più spiata d’Italia.

“Perché lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, non solo con le donne. Quindi magari può sembrare anche che sia bisessuale. E magari ti dico la verità, può essere che lo sia davvero” ha poi proseguito senza troppi giri di parole e secondo Elenoire, anche se fosse, non lo direbbe nemmeno sotto tortura.

“Non lo direbbe mai? Manco sotto tortura. Ok che non lo dice, però a vederlo così com’è entrato e come fa con gli uomini uno lo può pensare” ha poi concluso dubbiosa, ma questo non impedisce in alcun modo ai due di poter andare avanti con la loro conoscenza e se sono rose fioriranno.