Dayane Mello, ritorno al GF Vip? La risposta spiazza i fan

Mentre spuntano le indiscrezioni sui nuovi ingressi al GF Vip, Dayane Mello risponde ai rumors sul suo ritorno spiazzando i fan sui social: la verità.

Le dinamiche innescatesi dall’inizio di questo Grande Fratello Vip continuano a far discutere, lasciando inevitabili strascichi. Il caso Marco Bellavia sembra aver segnato in modo indelebile l’esperienza dei vipponi all’interno della casa. Tra chi è uscito proprio a causa di quanto è accaduto e chi continua a stare in casa ma con l’umore a terra, la vicenda ha sicuramente scosso moltissimi dei concorrenti. Per compensare alle numerose uscite, comunque, si pensa già ai nuovi ingressi.

In quest’ultima settimana le indiscrezioni hanno iniziato a sprecarsi, lanciando i nomi di chi potrebbe varcare la porta rossa portando nuovo brio al GF Vip. Helena Prestes, Akash Kumar, Patrizia De Blanck, Umberto Smaila, questi alcuni dei nomi spuntati tra i rumors. Ma ad accendere l’attenzione era stata una possibile vippona in particolare, Dayane Mello. Un gossip circolato sul web parlava di una misteriosa telefonata tra lei e Alfonso Signorini origliata in treno, in cui si parlava proprio di un possibile ritorno in casa.

Il suo rientro, però, avrebbe sicuramente fatto discutere, visto che proprio lei, prima dell’inizio del programma, chiarì che avrebbe preso le distanze dissociandosi dai reality show in generale, senza supportare nessuno dei concorrenti. La modella raccontò, infatti, di essere stata per diverso tempo in cura dallo psicologo e di non avere intenzione di aver nuovamente a che fare con le dinamiche di questo “esperimento sociale”. Come stanno davvero le cose, dunque, sulla sua partecipazione?

“Ho avuto contatti”, la replica di Dayane ai rumors tra conferme e smentite

Bisogna riconoscere che Dayane Mello è sempre stata molto chiara e trasparente con i suoi fan. Come spesso accade, anche questa volta la bellissima modella ha usato il mezzo di Instagram per fornire la sua comunicazione ufficiale, rispondendo ai tanti rumors circolati in questi giorni su un suo possibile ingresso al GF Vip. “In riferimento alle voci circolate sulla mia partecipazione al Grande Fratello, confermo di aver avuto contatti in merito“, scrive nelle sue stories.

La famosa chiamata con Signorini dunque, ci sarebbe stata. La sua decisione, però, mantiene la linea assunta con le sue precedenti dichiarazioni, per un motivo ben preciso. “Dopo un’attenta riflessione ho preferito non aderire a tale richiesta e quindi di non accettare l’invito a partecipare. Sulla mia decisione ha sicuramente influito ciò che è successo e a cui abbiamo tristemente assistito“, continua nella sua spiegazione.

Ad essere preso di mira, quindi, è il cast di questa edizione che non invoglierebbe la Mello ad entrare in gioco, tutt’altro. “In particolare il comportamento di molti concorrenti, poco solidale nei confronti di una persona che era in evidente difficoltà e che ha costretto quest’ultimo addirittura a decidere abbandonare il programma!“, ha chiosato la modella chiudendo l’argomento. Il caso Marco Bellavia, dunque, non ha lasciato i suoi strascichi soltanto nel pubblico e nei concorrenti, ma è stato così potente da spaventare i possibili futuri vipponi in merito al gioco.