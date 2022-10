La maschera viso alla mela sta spopolando, ecco come farla

Una maschera per il viso alla mela al giorno, leva il medico di torno? Mai come questa volta il detto è più veritiero!

La bellezza di ognuno di noi è speciale, ma necessita delle giuste attenzioni. Non sempre si svolgono gesti adeguati, specialmente quando si ha poco tempo, e si mettono davanti a tutto altre priorità. Diciamo che succede proprio di mettere in primo piano gli altri e le loro esigenze, e soltanto alla fin di tutto vieni tu. Pensi che hai tutto il mondo sulle spalle? Non provarci nemmeno, la vita è troppo breve per essere sprecata così! Prepara con un gesto una maschera per il viso alla mela. Questo frutto ha mille sorprese, ecco perché.

Hai la pelle grassa o mista? Insomma, non importa, quel che conta è che risolverai il problema, senza sprechi e in modo naturale. Soprattutto perché è una garanzia di benessere! Iniziamo, conoscendoci meglio.

Quante volte hai messo davanti alla tua vita le esigenze degli altri? Che tu sia una donna in carriera, madre e lavoratrice, casalinga, e qualsiasi altra cosa, ricorda: non sei un robot! Quindi, hai bisogno di ricaricare le energie, e per farlo non devi assolutamente pensare che il riposo o un gesto di bellezza possano essere un peccato.

Tu decidi di stare bene con te stessa, sia psicologicamente che fisicamente. La maschera che ti stiamo per suggerire è assolutamente naturale. Non contiene parabeni, siliconi e tutte le sostanze tossiche che spesso sono presenti nei prodotti commerciali.

Le creme, le lozioni, i tonici e le maschere in commercio, sono validissimi, il problema è un altro. A lungo andare, rischiano di provocarti un forte malessere, perché le sostanze tossiche e chimiche si insediano sotto pelle, e la nutrono negativamente. Questa diventa più sottile, fragile e soggetta ad ammalarsi.

Se la tua decisione è quella di stare bene, non pensare che dovrai andare o fare chissà quale stravolgimento nella tua vita. Basta poco, un gesto per provocarti un’ondata di benessere di cui non fari più a meno. Inoltre, sai che oltre ad essere naturale è economico e pratico?

Ecco cosa ti serve e come puoi applicare la maschera sul viso senza fare guai.

Ricetta della maschera per il viso alla mela, è unica!

Il fatto che non commetterai guai è assolutamente vero. La ragione sta nel fatto che essendo un prodotto naturale, al massimo può non darti all’istante l’effetto sperato, ma solo più avanti con il tempo. Mentre dal punto di vista economico, ti basta pensare a quanto costa una mela, e tutti gli altri ingredienti che ti stiamo per presentare. Infine, sai quanto è pratica la maschera?

La prima domanda sorge spontanea: perché una mela? Come già anticipato, se hai una pelle che tende all’unto, cioè al grasso, e alla comparsa di fastidiosi brufoloni, devi provare questo frutto di Madre Natura, perché ha proprietà astringenti.

E’ bene però precisare che quando si tratta di malattie invalidanti come l’acne, questi rimedi possono essere soprattutto un aiuto psicologico, oltre che concreto e pratico. Per risolvere un problema del genere, soprattutto se grave, è necessario fare una visita da uno specialista, ed indagare le ragioni che portano a questo malessere.

A volte è colpa dell’alimentazione e della scarsa idratazione, altre i saponi e i detergenti troppo aggressivi, l’inquinamento, o anche squilibri ormonali. Insomma, solo dopo un’attenta indagine è possibile scoprire e capire di cosa si tratta con esattezza.

Proprio come utilizzi una mela per il mal di pancia asfissiante, fai lo stesso per la tua pelle. Inoltre, si tratta di un rimedio naturale molto delicato. Perché alla mela aggiungerai tre cucchiai di chicchi d’avena, ed uno solo del succo di un limone. Quest’ultimo oltre ad essere altamente restringente, è oro giallo in tutti i sensi.

La ragione è data dal fatto che igienizza, purifica e rende la tua pelle luminosa schiarendola dalle impurità. Trita per bene il frutto, deve venire una poltiglia, e ci aggiungi gli altri ingredienti, mescoli con cura e applichi sul viso pulito.

Lascia in posa per circa 15 minuti, e poi risciacqua con acqua tiepida per non stressare troppo il tuo volto. Prepara questo intruglio di bellezza una volta a settimana, e vedrai che nel giro di pochi mesi, tutto si risolverà!