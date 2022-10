Funghi light, provate questa versione al forno, saranno squisiti

Meno di mezz’ora e i nostri funghi light al forno croccanti con una panatura aromatica sono pronti. Il segreto parte dalla cura della materia prima

Funghi al forno croccanti, un contorno leggero che si prepara in cinque minuti e cuoce in meno di mezz’ora. Basta condirli con un ottimo olio extravergine e insaporirli con una panatura a base di

ed erbe aromatiche. Salvia e maggiorana come abbiamo usato noi, ma anche timo, alloro e altro.

Uno dei segreti per un risultato ottimale è avere funghi freschi e ben trattati, rispettando sempre la materia prima. Se riusciamo a pulirli come vi spieghiamo resteranno croccanti fuori al punto giusto ma morbidi all’interno senza sforzi. Un contorno light e vegano che in realtà si adatta ai gusti di tutti ed è perfetto per accompagnare tutte le ricette a base di carne, ma anche di pesce alla brace oppure al forno.

Funghi al forno croccanti, champignon ma non solo

Abbiamo usato gli champignon perché sono funghi che troviamo tutto l’anno e costano relativamente poco. Se però troviamo altre varietà, a cominciare dai porcini, sono anche più buone e carnose.

Ingredienti:

500 g di funghi champignon

50 g di pangrattato

6 foglie di salvia

3 rametti di maggiorana

5-6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 spicchi di aglio

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di pulire i funghi. Non importa se sono champignon, porcini, mazze di tamburo, piopparelli, il principio è sempre lo stesso. Con un coltellino eliminiamo le eventuali tracce di terra, puliamoli con un panno umido, mai sotto acqua corrente.

Quando sono pronti, tagliamoli a metà oppure in quarti a seconda di quanto sono grandi e versiamoli in una ciotola. Aggiungiamo subito l’olio extravergine e condiamo i funghi girandoli direttamente con le mani.

A parte tritiamo le foglie di salvia insieme a quelle di maggiorana e poi con questo trito insaporiamo il pangrattato. Poi versiamolo nella ciotola e ripetiamo la stessa operazione di prima: giriamoli con le mani in modo da fare aderire bene la panatura.

I nostri funghi sono pronti, manca solo l’ultima fase con la cottura. Adagiamoli in una teglia rivestita di carta forno aggiungendo 2 spicchi d’aglio in camicia.

Infiliamo la teglia in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Negli ultimi 5 minuti alzate a 190° e azioniamo il grill spostando la teglia al piano superiore. Quando sono pronti aspettiamo 10 minuti e portiamoli in tavola, ma sono buoni anche tiepidi.