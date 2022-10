Victoria De Angelis, il gesto bollente dietro le quinte proprio con Lui!

By

Victoria De Angelis non si trattiene e, dietro le quinte di uno spettacolo dei Maneskin, si lascia andare ad un gesto bollente con lui!

Victoria De Angelis infiamma il web con un gesto bollente fatto con la complicità inconsapevole di Ethan Torchio. I Maneskin sono volati in Messico per l’inizio del tour mondiale e, alla vigilia dell’importante impegno, la bassista ha condiviso una serie di foto e video tra i tanti, quello che ha attirato maggiormente l’attenzione dei fan è un video in cui Ethan appare di spalle mentre Victoria lo segue immortalando il momento con la videocamera.

Victoria, Etham Thomas Raggi e Damiano David hanno un rapporto fraterno e tra i quattro non mancano gesti affettuosi come baci, abbracci, ma anche gesti leggeri e divertenti come quello fatto da Victoria.

Victoria De Angelis e il gesto bollente con Ethan Torchio

Nel video pubblicato dalla bassista dei Maneskin, si vede la sua mano che tocca il fondoschiena di Ethan Torchio. Mentre Ethan sale le scale, victoria si diverte a toccargli in fondoschiena scatenando la reazione di Ethan che si gira lanciandogli uno sguardo inquisitorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MÅNESKIN OFFICIAL FAN HOUSE (@maneskinofficialfanhouse)

Ethan che è entrato nella band all’epoca formata solo da Victoria, Thomas e Damiano attraverso un annuncio pubblicato su un gruppo facebook per la ricerca dei musicisti dalla stessa De Angelis, nel corso degli anni, è cresciuto come batterista legando sempre di più con i suoi compagni.

Oggi, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas formano davvero una splendida famiglia. All’estero, da soli e senza la presenza delle loro famiglia i quattro Maneskin si supportano in tutto come stanno facendo in questo momento con Damiano, colpito da un gravissimo lutto alla vigilia del tour mondiale.

Il gesto di Victoria con Ethan è la conferma del legame speciale che hanno i quattro giovani musicisti che, al di là dei loro impegni professionali, sono riusciti a costruire anche una vita privata come Ethan che è felicemente fidanzato con Laura che, spesso, è presente ai concerti dei Maneskin. I Maneskin, dunque, sono giovani, belli, ricchi e famosi, ma sempre semplici.