Ethan Torchio allo scoperto con la fidanzata Laura: il bacio che conferma tutto

I componenti dei Maneskin sono molto riservati sull’amore, ma qualcosa è venuto alla luce sul batterista Ethan Torchio: ecco Laura.

Sono la band più famosa del momento in tutto il mondo (partita dall’Italia) e ne siamo sicuramente molto fieri. I quattro ragazzi che hanno deciso di unire il loro talento a Roma formando i Maneskin che tutti oggi conosciamo, hanno iniziato cantando come artisti di strada. Tra i successi e riconoscimenti che si sono susseguiti, lo scorso anno si sono portati a casa la vittoria all’Eurovision Song Contest.

La loro grinta e lo stile pazzesco sono stati finalmente riconosciuti a livello internazionale, tanto che da quel giorno non si sono più fermati, collezionando un traguardo dopo l’altro e numeri da capogiro. Oggi avremo la possibilità di rivederli proprio sul palco dell’Eurovision, ma questa volta a Torino. Nella vita, però, sono dei ragazzi normali che si stanno godendo la meritatissima popolarità, ma che hanno sempre dichiarato di non essere dei “bad boys”.

Chiaramente su di loro, che sono diventati anche degli idoli di giovani e non, si è accesa una grande curiosità su ciò che accade nel loro quotidiano al di là dei riflettori. Fino agli ultimi periodi, poco era trapelato sulla vita privata dei ragazzi e sulle rispettive compagnie amorose. Di Damiano si sta scoprendo sempre più la sua bellissima storia d’amore con Giorgia Soleri, di Thomas è stata beccata un’affascinante fidanzata, ma di Ethan che cosa si sa?

Bellissima e misteriosa: ecco l’amore di Ethan durante una fuga romantica

Come dicevamo, i ragazzi dei Maneskin sono abbastanza riservati per quanto riguarda le loro relazioni amorose, nonostante negli ultimi mesi le notizie sulla loro vita privata siano sempre di più. Ma cosa si sa di Ethan? Il bellissimo batterista dai lunghi capelli neri, aveva dichiarato tempo fa ad un giornale di preferire godersi il grande successo musicale senza vincoli d’amore.

Sembrerebbe però, che il componente della band non abbia mantenuto fede alle sue parole, perché in una serie di foto riportate da un fanclub di Instagram, è stato qualche mese fa paparazzato in dolce compagnia. Negli scatti si vede chiaramente che stringe tra le braccia una bellissima ragazza dai capelli biondi ondulati, mentre la bacia appassionatamente.

I due sembrano essere pronti per una fuga romantica, o probabilmente lui aveva appena preso la ragazza per portarla in qualche luogo misterioso, perché nella scena si vedono delle valigie in mano che vengono infilate in un’auto. Ma chi è la fortunata? Si chiama Laura, come viene riportato nella descrizione delle foto, ma non si riesce a scoprire molto di più su di lei, tranne il fatto che lui la segue su Instagram. Insomma, nulla di ufficiale per il momento, ma sembra proprio che anche l’affascinante Ethan, care fan, non sia più sulla piazza.