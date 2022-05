Lucidalabbra vs rossetto: scopri quale scegliere in base al tipo di occasione

Devi uscire e sei indecisa se scegliere il lucidalabbra o il rossetto? Scopri con noi il più adatto in base al tipo di occasione.

I cosmetici per le labbra sono considerati un must have quando si tratta di trucco e probabilmente si può intuire il perché. Con un prezzo relativamente basso, i prodotti per le labbra riescono a completare meravigliosamente il nostro look.

Come avrai già notato, esiste una grande varietà di cosmetici per le labbra, la maggior parte dei quali può essere suddivisa in due categorie: rossetti e lucidalabbra.

Lucidalabbra e rossetto: quale dei due è consigliato scegliere?

Ti sei mia chiesta qual è la differenza sostanziale tra i due e soprattutto, in quale occasione è meglio sceglierne uno piuttosto che l’altro? Qui di seguito vogliamo approfondire le differenze tra il rossetto e il lucidalabbra. Che tu sia un’esperta di trucco o una novizia della cosmetica, questi consigli sicuramente ti saranno molto utili.

Partendo dai rossetti, questi ultimi possono creare praticamente qualsiasi look e possono essere sperimentati con diverse scelte di trucco e tendenze di moda per trovare ciò che corrisponde al proprio stile. I rossetti leggeri o leggermente pigmentati creeranno un look delicato o sottile. I rossetti più pesanti o altamente pigmentati creeranno labbra drammatiche e di forte impatto.

Il lucidalabbra invece, è definito dalla sua brillantezza, che insieme alla sua consistenza fanno apparire le labbra più morbide e anche più facili da baciare! Basta un tocco di gloss sulle labbra per ottenere istantaneamente una lucentezza naturale. Per un look più divertente e particolare, applicane di più, in modo da ottenere labbra lucide e brillanti.

Applicazione

Quando si decide quale prodotto per le labbra usare, il metodo di applicazione è un fattore più importante di quanto si possa pensare. Alcuni prodotti per le labbra possono essere applicati senza bisogno di uno specchio, mentre altri sono più impegnativi e richiedono una mano ferma, una serie di passaggi di applicazione e delle abilità specifiche per ottenere un look impeccabile, come nel caso dei rossetti.

In particolare, esfoliare e idratare regolarmente le labbra in modo che siano fresche e non secche o screpolate è la chiave per un rossetto uniforme. Inoltre, si può aggiungere anche una matita per labbra, che aggiunge colore, profondità e definizione. Preparare e delineare le labbra aiuterà anche il rossetto a durare più a lungo.

I rossetti ad alta idratazione e bassa pigmentazione non richiedono lo stesso livello di preparazione di quelli a bassa idratazione e alta pigmentazione. Il motivo è che l’idratazione del rossetto può aiutare a nascondere le labbra secche. Quindi, con i rossetti in crema, semi-opachi e soprattutto opachi, si consiglia di preparare e delineare le labbra con un lip liner prima di applicare il colore.

Per quanto riguarda i lucidalabbra, la preparazione e il contorno delle labbra sono fasi essenziali del processo di applicazione, soprattutto se si vuole che il lucidalabbra duri a lungo. Tuttavia, con molti lucidalabbra, soprattutto quelli di colore e di consistenza leggera, è possibile applicarli rapidamente senza alcun genere di preparazione.

Tenuta

Rispetto ad altri prodotti make up, i prodotti per le labbra hanno maggiori probabilità di svanire nel corso della giornata, soprattutto dopo aver mangiato o bevuto. Alcuni rossetti sono progettati per una maggiore tenuta, un vantaggio per le donne che non vogliono preoccuparsi di riapplicare il colore delle labbra.

Quindi, la chiave di tutto è questa: meno umidità c’è nel prodotto, più a lungo il prodotto rimarrà. Ciò significa che i rossetti satinati e trasparenti, che tendono ad avere una maggiore idratazione, svaniranno più velocemente rispetto ai rossetti a bassa idratazione come le creme, i semi-opachi e gli opachi. I lucidalabbra invece, non hanno la stessa resistenza dei rossetti. Tuttavia, è possibile adottare alcuni accorgimenti per mantenere il lucidalabbra più a lungo, come la creazione di una base di colore o l’applicazione di una polvere fissante.

Dove indossarli

Ovviamente nulla ti vieta di indossare entrambi in qualsiasi occasione, però ci sono alcune situazioni in cui è consigliabile scegliere l’uno piuttosto che l’altro. Per esempio, il rossetto dona solitamente un look raffinato, adatto a tutte le occasioni in cui vuoi che il tuo trucco appaia raffinato, come in ufficio o durante un appuntamento. Se sei indecisa su quale prodotto per le labbra indossare, opta per una tonalità nude, che si adatta a ogni tipo di circostanza.

Il lucidalabbra invece, si abbina bene ad un make up occhi drammatico e audace. Il prodotto è anche un ottimo sostituto del rossetto durante le ore diurne. Un labbro lucido, ma naturale, ti fa apparire ben messa anche se non hai avuto molto tempo per prepararti.

Con un tocco di lucentezza sulle labbra sul posto di lavoro o mentre si va a prendere un caffè, si può avere un aspetto discreto e sofisticato, purché si utilizzi una formula di gloss setosa e di qualità.