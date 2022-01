Matita labbra: trucchi per usarla bene in sostituzione del rossetto

Matita labbra: ti sveliamo tutti i trucchi per utilizzarla bene sostituendo il rossetto. Il tuo make up sarà perfetto, con labbra in primo piano ben definite. Scopri subito di più!

Avere una bocca perfetta, tutta da baciare; è questo il desiderio di molte donne! Non tutte, però, hanno la fortuna di avere belle labbra al naturale. C’è chi le ha troppo sottili o, addirittura, asimmetriche.

Ma mai disperare, perché il make up può fare miracoli! Basta utilizzare i prodotti giusti e ricorrere ad una tecnica specifica come quella del contouring per migliorare l’aspetto delle labbra. Ecco come ingrandirle senza sbagliare!

Nella definizione del contorno labbra, la matita gioca un ruolo chiave. Si applica prima del rossetto, per rendere il disegno più preciso ed evitare sbavature. Con il tempo, la funzione della matita si è ampliata; non serve soltanto a fare il disegno ma anche a creare una base di colore su tutta la superficie labiale.

Molte donne, addirittura, utilizzano la matita in sostituzione del rossetto. Ecco perché molte matite labbra hanno un pennellino applicatore. Il risultato finale è un bellissimo effetto finish mat! Vediamo insieme come scegliere e applicare bene questo prodotto must have.

Matita labbra: trucchi per colorare le labbra in modo impeccabile

La matita labbra è un prodotto irrinunciabile! Ogni donna ne ha almeno una nel beauty case. Applicarla correttamente può sembrare un’operazione banale ma, in realtà, non lo è. In primo luogo serve avere una mano ferma e rispettare alcune regole basilari.

Per non commettere errori imperdonabili, ecco quali sono tutti gli step da seguire per un’applicazione impeccabile. Risultato: labbra perfette a prova di selfie!

Passa la mina sul dorso della mano per pochi minuti. Se lo fai, diventerà subito più morbida, facilitando così l’applicazione; Disegna prima il contorno tenendo le labbra normali, cioè senza contrarle. Al contrario, se le tendi troppo, rischi di far sbavare la matita; Dopo aver delineato il contorno, passa a colorare tutta la superficie delle labbra. Otterrai un bellissimo effetto mat. In più, se vuoi dare più volume alle labbra senza ricorrere al bisturi, puoi applicare un po’ di gloss trasparente giusto al centro della bocca.

Come dicevamo prima, le labbra sono protagoniste di ogni tipo di make up. Rossetti e matite sono indispensabili, ma ognuno sceglie i prodotti a seconda delle esigenze specifiche. Molte donne, per esempio, preferiscono sostituire il rossetto con la matita per ragioni di comodità.

La matita labbra è versatile e pratica, semplice da usare e insostituibile, soprattutto nella colorazione nude, per questo motivo ognuna di noi dovrebbe averne almeno una nel beauty case.

Veniamo ora ad un altro aspetto cruciale, ovvero a come scegliere la matita giusta in base al tipo di incarnato. Ecco alcune regole basilari per evitare scivoloni di stile. Se la tua carnagione è chiara e fredda, ti suggeriamo una matita labbra rosa corallo chiaro. Con una carnagione chiara e neutra, invece, si sposa meglio un rosato neutro. Infine, con una carnagione chiara e calda, scegli una matita rosa/beige caldo, con una punta di color cannella.

Abbiamo fatto un esempio concreto, limitandoci alla scelta di una matita labbra nelle varie tonalità del rosa. E’ chiaro che c’è l’imbarazzo della scelta per le nuance; l’importante è individuare quella giusta da abbinare al proprio incarnato. Se questo è scuro, allora meglio puntare sul rosso, che è un evergreen.

Se usi la matita in sostituzione del rossetto, sceglila sempre a mina morbida. Invece, una a mina dura, è più adatta per disegnare il contorno prima di applicare il rossetto. Concludiamo il discorso focalizzando sulla matita labbra trasparente. Sai cos’è e come si utilizza? Se la risposta è no, tranquilla, te lo diciamo subito!

In primo luogo questo cosmetico è perfetto se il contorno labbra tende a sbiadire o a sbavare facilmente. La matita trasparente crea una specie di ‘solco’ che fa sì che il trucco rimanga al suo posto. Se non l’hai mai utilizzata, è arrivato il momento di farlo! Ti innamorerai del risultato finale; avrai una bocca perfetta, a prova di selfie e tutta da baciare!