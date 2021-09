Far durare la matita labbra: i segreti top per un trucco senza sbavature

Far durare la matita labbra può sembrare un’impresa impossibile, ma nella maggior parte dei casi si tratta soltanto di un errore nella scelta del prodotto!

Infatti esistono in commercio matite labbra di diverso tipo e con mine di diverse consistenze. A seconda del tipo di mina che si adopera si otterranno risultati molto differenti, sia in termini di durata sia in termini di qualità del risultato finale. Per questo è necessario capire qual è la matita labbra migliore per le nostre necessità.

Per cosa si utilizza la matita labbra? Si tratta di un prodotto molto versatile che però si utilizza principalmente con due finalità:

definire il contorno labbra

sostituire o aggiungersi al rossetto nel riempimento

In linea generale utilizzando una matita labbra si otterrà un trucco molto durevole, quindi se la matita sbava o scolorisce significa che è stato commesso qualche errore.

Ecco quali sono i metodi di scelta e di corretta applicazione delle matite labbra, nonché gli errori che commettiamo più spesso (senza nemmeno rendercene conto!)

Come far durare la matita labbra: consigli ed errori comuni

Esistono moltissimi errori e false convinzioni intorno all’uso dei prodotti di make up, quindi spesso seguiamo una routine di applicazione che riteniamo corretta e che invece non lo è! Conoscere bene le basi teoriche della scelta dei prodotti e le tecniche di applicazione è il moto migliore per non commettere errori, quindi ricapitoliamole!

Sai scegliere la matita labbra giusta per te?

Uno degli errori principali con la matita labbra consiste nello scegliere la matita sbagliata. Le matite labbra possono essere tradizionali o automatiche, dure o morbide, di piccole o grandi dimensioni.

Le matite labbra tradizionali sono quelle che vanno temperate, quelle automatiche non sono altro che contenitori in plastica per le mine che possono essere utilizzate senza temperino.

Le matite dure sono più adatte a essere temperate (se sono troppo morbide la mina si sfalderà a contatto con la lama del temperino) e vanno utilizzate per il contorno labbra. Le matite morbide sono adatte principalmente a sostituire il rossetto.

Le matite labbra piccole sono ovviamente il prodotto migliore e più preciso per realizzare il contorno, mentre per riempire velocemente il centro delle labbra si utilizzano di solito matitoni dalla texture morbida.

Per non far sbavare la matita del contorno labbra bisognerà innanzitutto utilizzare matite a mina dura, che contenendo meno componenti oleose aderiranno meglio alla pelle facendo durare il trucco più a lungo.

Primer sì o primer no?

Uno dei prodotti cosmetici studiati apposta per far durare il trucco più a lungo è il primer. Si tratta di un cosmetico che rende la pelle più compatta e aderisce ai pigmenti colorati del trucco.

In questo modo non solo si potranno realizzare linee più precise (soprattutto sul contorno labbra) ma si potrà essere certe che il trucco resisterà meglio a qualsiasi tipo di sollecitazione, anche dopo ore passate a bere, parlare e mangiare.

Considerando che le matite labbra dure sono a bassa scrivenza, cioè scrivono “poco” e bisogna insistere a lungo su una stessa linea per renderla visibile e precisa, molte donne commettono l’errore di utilizzare matite labbra morbide per “fare più in fretta”. Se sei tra queste il nostro consiglio è di non fare mai a meno del primer labbra! In questo modo le sbavature del contorno labbra realizzato con una matita morbida saranno fortemente limitate dall’azione del primer.

Leggi Anche => Sostituire il primer con la crema idratante? Si fa così!

La matita trasparente è la tua migliore alleata

Se la matita labbra sbava o si cancella in prossimità dei bordi delle labbra il modo migliore per “arginare i danni” è utilizzare una matita trasparente per tracciare un contorno esterno alla linea “truccata” delle labbra.

Sembra una follia, ma non lo è: la matita trasparente infatti è realizzata in cera. Questo significa che crea una barriera che “obbliga” il trucco labbra a rimanere al suo posto e non diffondersi intorno alle labbra. Se ti stai chiedendo perché non hai mai usato questa matita abbiamo una sola risposta: non importa da quanto non la usi, basta cominciare a farlo subito!

Leggi Anche => Matita trasparente labbra: il must have per un trucco labbra impeccabile

Si tratta di un prodotto salvavita soprattutto se si utilizzano gloss per labbra ultra lucide.

Infatti, nella maggior parte dei casi la matita labbra sbava a causa degli oli contenuti negli altri prodotti con cui viene a contatto. Se si utilizza un rossetto a finitura lucida o un vero proprio gloss colorato da sovrapporre alla matita labbra, il pericolo che il contorno labbra “vada in giro” è altissimo. La matita trasparente può contenere i danni in maniera molto efficace.

E se uso la matita waterproof?

La matita labbra waterproof è una benedizione soprattutto in estate, quando il sudore, l’acqua che beviamo molto più spesso e anche l’acqua di mare finiscono per rendere la vita molto difficile al make up.

Si tratta di matite a lunga durata che però vengono rimosse dagli oli. Ne deriva che, anche se si indossa una matita waterproof, il contatto con cibi molto unti o un rossetto molto cremoso, il contorno labbra sbaverà.

Anche in questo caso, se si prevede di mangiare, il consiglio è di utilizzare abbondante primer labbra per rendere il trucco più stabile, senza fare troppo affidamento sulle matite waterproof.

Infine, le matite waterproof non sono adatte alle pelli molto secche, perché se utilizzate tutti i giorni e per molte ore, tendono irrimediabilmente a seccare la pelle e la mucosa delle labbra in particolare.