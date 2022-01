Clizia Incorvaia, dopo il dramma la felicità: l’entusiasmante annuncio

By

Dopo un lungo periodo di isolamento forzato a causa del Covid, Clizia Incorvaia ha dato la buona notizia riguardo l’avvenuta guarigione.

Chi conosce e segue Clizia Incorvaia avrà sicuramente saputo del suo essere risultata positiva al Covid. Un problema insorto poco prima di Natale e che l’ha costretta a passare la notte di Capodanno in isolamento.

L’influencer che, per tutto il periodo dell’isolamento, ha reso nota la sua vita sui social, di recente ha finalmente dato la buona notizia che tutti i suoi follower aspettavano. Dopo 17 giorni e più, il tampone è infatti risultato finalmente negativo.

Clizia Incorvaia e la buona notizia del tampone negativo

Sono stati giorni difficili quelli vissuti da Clizia Incorvaia che per tutto il periodo durante il quale è risultata positiva al Covid non ha mai smesso di comunicare con i propri follower. Il tutto mostrando parte della sua vita, raccontandone i diversi disagi e le speranze in merito all’anno nuovo.

Postasi in isolamento dopo che la figlia Nina era risultata positiva, Clizia ha scoperto infatti di essere anche lei positiva. Il suo isolamento è quindi durato a lungo.

E sebbene ciò non abbia causato particolari problemi di salute né a lei né al piccolo che porta in grembo, ma solo tanti ovvi disagi, Clizia ha manifestato più volte il desiderio di tornare a sentirsi libera e di poter festeggiare il Capodanno serenamente.

Purtroppo per lei ciò non è avvenuto e si è trovata a dover mangiare separata anche dal suo amore. Una cena che hanno condiviso insieme ma a distanza e con la quale hanno salutato l’arrivo del nuovo anno. Nuovo anno che ha portato il tanto atteso esito negativo del tampone mostrando sui social una Incorvaia più felice che mai.

L’influencer ha infatti parlato subito del suo esito negativo stilando anche una lista di buoni propositi tra i quali c’è stato quello di togliersi la tuta, di concedersi un massaggio e di andare dal parrucchiere.

Non è mancata ovviamente la gioia per poter tornare a baciare il suo amore Paolo Ciavarro con il quale sta aspettando un figlio. Cosa che i due potranno tornare a fare finalmente senza alcuna distanza che si infrapponga tra loro. Esattamente come espresso attraverso foto e video entusiastici e ricchi di carica positiva.