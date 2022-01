Dramma per Laura Torrisi: il lutto che le ha distrutto il cuore

Laura Torrisi sta vivendo un grande dramma. Un importante lutto le ha infatti spezzato il cuore.

L’attrice Laura Torrisi sta vivendo un momento carico di dolore e tutto per via della scomparsa della sua amata nonna. Una nonna che ha amato tanto, che era l’ultima rimasta ancora in vita e che nonostante la distanza ha sempre cercato di vedere più spesso che poteva, accollandosi anche lunghi viaggi per riabbracciarla e sentirla vicina.

Il suo, quindi, è un dolore molto forte. Di quelli che neanche il tempo può cancellare e che come l’attrice stessa ha ammesso, è stato reso ancor più forte dalla consapevolezza che negli ultimi momenti della sua vita, la nonna da lei tanto amata è rimasta da sola.

Laura Torrisi ed il lutto per la sua amata nonna

Perdere un parente è sempre un grande dolore. Si dice che il tempo possa in qualche modo arginarlo ma la verità è che quando qualcuno che si ama dal profondo ci lascia, si perde anche un pezzo del proprio cuore.

Ed è questo ciò che è successo a Laura Torrisi che si è trovata a vivere questo grande dolore che ha scelto di condividere sui social con parole davvero toccanti.

“L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”

Inizia così il saluto che l’attrice ha deciso di dedicare alla sua amata nonna. Un saluto che prosegue con parole ancora più toccanti.

“Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna.

Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me).”

Parole ricche di sentimento e che l’attrice ha esposto con così tanta cura e attenzione da coinvolgere sia personaggi del mondo dello spettacolo che i tanti follower che la seguono e che per l’occasione hanno deciso di stringersi a lei in un grande abbraccio virtuale.

Un abbraccio che scalda il cuore ma che non può ovviamente ripristinarlo. Il dolore per la perdita di un proprio caro è infatti incancellabile e anche se con il tempo si può imparare a conviverci resta sempre tale, affievolito forse un po’ dai bei ricordi.

Un pensiero che la Torrisi aveva espresso qualche tempo fa, quando in uno dei viaggi fatti per andare a trovare la nonna si era soffermata a condividere con tutti l’importanza e il valore che i nonni hanno nella vita di ognuno di noi.

