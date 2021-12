Il dramma senza tempo di Sandra Milo: ha cambiato tutto

By

Nella sua vita, Sandra Milo ha vissuto un dramma incancellabile e che per lei ha cambiato ogni cosa.

Sandra Milo è sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che tutti conoscono per la sua presenza scenica e la lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Ciò nonostante si tratta di una donna che nella vita ha sofferto molto e che nel suo passato cela un dramma incancellabile e che tutt’ora, seppur a distanza di tanti anni, porta ancora con se. Un dramma del quale ha deciso di parlare, mettendo in luce uno spaccato della propria vita che in pochi conoscono.

Sandra Milo ed il dramma che le ha cambiato la vita

Chi conosce Sandra Milo avrà sicuramente in mente i suoi sorrisi e la dirompente allegria che l’accompagnano da sempre. Caratteristiche che hanno reso ancor più iconico questo personaggio così amato dagli italiani e che nel tempo ha fatto storia sia in tv che, più in generale, nel mondo dello spettacolo.

Nota a tutti per la sua bellezza e per la presenza scenica, Sandra Milo è infatti diventata sempre più un personaggio. Tanto che ancora oggi si parla di lei ed è davvero difficile trovare qualcuno che non la conosca.

Al di là della sua vita apparentemente perfetta ed invidiabile, però, la donna cela un dramma terribile che l’accompagna da svariati anni e del quale ha finalmente deciso di parlare. Un passato doloroso che ha deciso di condividere a Verissimo con Silvia Toffanin e che ha lasciato tutti senza parole.

Sandra Milo ha infatti raccontato, non senza un’evidente e toccante emozione, del suo matrimonio avvenuto quando ancora aveva solo 16 anni. All’epoca era una giovane che si affacciava alla vita ancora ricca di speranze e aspettative. Sogni romantici che si sono però tristemente infranti sotto i colpi inferti dal marito. La Milo è stata infatti vittima di violenza domestica.

Una violenza tale da portarla a più ricoveri e ad interventi chirurgici per rimediare ai danni dati dal calci in faccia che riceveva e che le impedivano sia di vivere che di procedere con la sua carriera artistica. Un dramma del quale si parla sempre troppo poco e che forse proprio per questo è stato infine condiviso dalla famosa attrice.

Seppur tra le lacrime, infatti, Sandra Milo ha dimostrato di essere una sopravvissuta. E, sopratutto, di come dietro ad un sorriso (anche dei più belli) si possa celare un passato doloroso. Di quelli che non si dimenticano più, che cambiano la vita e che in un modo o nell’altro cambiano la persona stessa.

Un cambiamento doloroso che se affrontato e superato può rendere più forti. Ma che di sicuro toglie per sempre quella dose di fiducia aperta verso il prossimo e di spensieratezza che nessuno dovrebbe mai perdere durante il proprio cammino. Né sopratutto quando ancora adolescente e nel periodo che dovrebbe essere tra i più belli della vita.