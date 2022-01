E’ stata una delle veline bionde più amate di Striscia la Notizia: oggi è così

E’ stata una delle veline bionde di Striscia la Notizia più amata dal pubblico: sono passati anni ed oggi è così.

Era il 1988 quando Striscia la notizia debuttava sulle reti della televisione italiana diventando, puntata dopo puntata, uno dei programmi di maggior successo. L’affetto del pubblico, nel corso degli anni, è diventato sempre più grande non solo nei confronti dei conduttori, ma anche delle veline. Bellissime, simpatiche e ironiche, sono tante le ragazze che, nelle varie edizioni, hanno ballato sul bancone del tg satirico.

Sono tante le veline che, dopo aver debuttato sul bancone di Striscia, hanno spiccato il volo. Da Elisabetta Gregoraci a Melissa Satta, da Costanza Caracciolo a Federica Nargi, da Maddalena Corvaglia a Miriana Trevisan, l’elenco delle ex veline che, ancora oggi fanno parte del mondo dello spettacolo è lungo. Tra queste c’è sicuramente una delle veline bionde più amate.

Laura Freddi, da Non è la Rai a Striscia la Notizia: oggi è così

Dopo aver incantato tutto il pubblico diventando una delle ragazze di Non è la Rai, insieme a Miriana Trevisan, anche lei ex Non è la Rai, Laura Freddi è stata una velina di Striscia. Bellissima e biondissima, con Miriana Trevisan ha formato una delle coppie più amate del tg satirico. Successivamente, la Freddi ha continuato a lavorare dividendosi tra televisione e teatro.

Dopo essere stata la protagonista di tante trasmissioni di successo, Laura Freddi si è rimassa in gioco partecipando alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la permanenza nella casa aveva parlato del forte desiderio di diventare mamma che ha poi realizzato con la nascita della piccola Ginevra che oggi ha quattro anni ed è il frutto del suo amore con Leonardo D’Amico.

Nell’ultimo periodo, Laura Freddi si è dedicata alla propria famiglia crescendo la sua bambina. Tuttavia, Alfonso Signorini l’ha voluta come opinionista per la puntata del Grande Fratello Vip 2021 trasmessa il 3 gennaio. In quell’occasione, la Freddi ha sostituito l’opinionista titolare Sonia Bruganelli in vacanza. Sempre bellissima e in perfetta forma, la Freddi ha convinto tutti nel ruolo di opinionista: Alfonso Signorini la prenderà in considerazione per le prossime edizioni del reality?