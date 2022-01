Capelli bianchi: 5 rimedi naturali per coprirli senza tintura

Capelli bianchi: 5 rimedi naturali e low cost per coprirli senza ricorrere alla colorazione chimica. Ti innamorerai del risultato finale e la tua chioma sarà più lucente e corposa. Scopri di più!

Non c’è look davvero perfetto senza i capelli giusti! Sono un importante biglietto da visita di sensualità. Ognuna di noi dedica alla propria chioma cure e attenzioni, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. A fine estate, per esempio, i capelli sono quasi sempre più deboli e disidratati. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

Nel periodo autunno-inverno i capelli hanno persino bisogno di coccole extra. E’ fondamentale proteggerli da pioggia, freddo, vento e umidità. La cosa migliore da fare è seguire una corretta hair beauty routine, che includa prodotti specifici a seconda del tipo di capelli.

Con il passare del tempo, però, la chioma cambia. Diminuisce la produzione di melanina che porta, progressivamente, alla comparsa dei capelli bianchi. Anche se nell’ultimo periodo rinunciare alla tintura va di gran moda tra le star del cinema internazionale, sono ancora tante le donne che la fanno regolarmente.

Con la colorazione chimica il tempo sembra fermarsi; ma con quali conseguenze per i capelli? Questo trattamento, prima o poi finisce per renderli più spenti, opachi e deboli. In questo articolo vogliamo concentrarci su 5 rimedi naturali fai da te per coprire i capelli bianchi senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Scopriamo insieme quali sono!

Capelli bianchi: 5 rimedi low cost per dire addio alla tintura

Stanca dei tuoi capelli bianchi? Vorresti coprirli ma senza ricorrere alla tintura? Se il tuo è un sì per entrambe le domande, allora stai leggendo l’articolo giusto! Il nostro obiettivo è proprio questo: offrirti delle valide alternative alle tradizionali tinture.

LEGGI ANCHE –> Se strappi i capelli bianchi ne crescono di più: verità o grossa bufala?

Ecco 5 rimedi naturali efficaci e low cost per dire addio all’inestetismo dei capelli bianchi. Provarli significa prevenire la perdita dei capelli che, in molti casi, è una conseguenza dell’utilizzo prolungato delle colorazioni chimiche.

Henné – Si tratta di un colorante naturale, che copre i capelli bianchi senza rovinarli. Il vantaggio principale è che colora la chioma senza che questa scolorisca dopo poche settimane. Si possono acquistare dei preparati di henné da applicare sui capelli e lasciare in posa almeno per un’ora. Questa polvere, oltre che a colorare i capelli li rinforza anche, rivestendoli di un film protettivo. Risultato: saranno più corposi!; Tè nero – Parliamo di un altro ottimo colorante naturale per capelli bianchi su base castana. Ti basterà fare un infuso con un litro di acqua e 3-4 bustine di questo tè. Lasciale in infusione fino a che l’acqua non si sarà raffreddata, così da ottenere un colore molto intenso. A questo punto, puoi utilizzare la soluzione per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. Ripeti il trattamento una volta a settimana, per avere dei bellissimi riflessi mogano; Indigo – E’ un altro rimedio naturale, molto efficace per coprire i capelli bianchi. Proprio come l’henné, si può acquistare in erboristeria come preparato pronto all’uso oppure in polvere. Se preferisci utilizzare l’indigo in polvere, allora procedi così: unisci la polvere allo yogurt naturale e a qualche goccia di aceto di mele, per rendere i capelli ancora più lucidi. Lascia agire il prodotto per un’ora e, poi, fai lo shampoo. L’indigo (proprio come l’henné) copre i capelli bianchi per circa un mese; Camomilla – Molto utile per nascondere i capelli bianchi su chiome bionde. In una pentola di acciaio portata ad ebollizione un litro di acqua e, poi, metti quattro bustine di camomilla all’interno. Lasciale in infusione fino a che l’acqua non si sarà raffreddata, dopodiché copri la pentola con un coperchio. Una volta lavati i capelli, lascia la chioma immersa nella pentola per almeno 10 minuti, così che i pigmenti della camomilla si attacchino ai capelli bianchi. Devi fare il trattamento ogni 10 giorni; Cacao – Se pensavi che il cacao fosse buono solo da mangiare, dovrai ricrederti! Puoi utilizzarlo anche per coprire i capelli bianchi. Ecco come fare: in una ciotola di vetro metti il cacao in polvere (50 gr) e lo yogurt intero ( 120 ml) e comincia a mischiare il tutto. Poi, aggiungi un cucchiaio di olio di cocco e uno di miele. Amalgama bene il tutto fino ad ottenere un composto cremoso da applicare sui capelli e lasciare agire per un’ora. Infine fai lo shampoo.