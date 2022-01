Sformatini di broccoletti con salsa saporita al formaggio: un delicato benvenuto

Cottura al vapore e poi in forno, nessun odore molesto per chi non lo sopporta, un sapore delicato: sono gli sformatini di broccoletti con salsa saporita al formaggio

Gli sformatini di broccoletti con salsa saporita al formaggio sono una ricetta intelligente da servire come antipasto anche per i bambini che amano poco in generale le verdure verdi. Un piatto di ispirazione vegetariana, decisamente semplice ma di sicuro effetto.

Ingredienti:

700 g broccoletti

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 uovo

500 ml latte intero

50 g farina 0

50 g burro

20 g noce moscata

sale fino

Per la crema al formaggio:

250 di di parmigiano grattugiato

500 ml latte intero

25 g burro

25 g farina 0

sale fino

pepe nero

Per la cottura:

pangrattato q.b.

1 noce di burro

Sformatini di broccoletti con salsa saporita al formaggio, la ricetta passo dopo passo

Ci sono diversi passaggi per preparare degli ottimi sformatini di broccoletti con salsa saporita al formaggio. Seguiteli insieme a noi.

Preparazione

Prendete i broccoletti, separando le cimette dal gambo, lavatele e tenetele da parte. Poi lavate e tagliate a pezzetti anche il gambo finemente il gambo. Appoggiate tutto sul cestello della pentola a vapore, riempite la pentola di acqua e portatela ad ebollizione. Solo quando l’acqua bolle infilate il cestello e lasciate cuocere i broccoletti per 15 minuti.

Intanto che aspettate, preparate la besciamella. In un tegame versate subito il burro ancora freddo di frigo e la farina, lasciando cuocere a fiamma medio-bassa mescolando con un cucchiaio di legno. Quando il composto di burro e farina comincia a dorarsi, aggiungete il latte a filo, un pizzico di sale e una generosa grattata di noce moscata.

->>LEGGI ANCHE: Sformatino salato di verdure: un antipasto di stagione, buono per tutti

Mescolate tutto con una frusta per eliminare eventuali grumi e lasciate cuocere a fiamma moderata fino a quando comincia ad addensarsi, lasciando però la vostra besciamella abbastanza liquida. Tenete da parte anche questa.

Quando i broccoli sono cotti versateli in una ciotola e frullateli usando un frullatore ad immersione. Aggiungete la besciamella poco alla volta e mescolate. Poi fate lo stesso con il parmigiano grattugiato e aggiungete anche l’uovo continuando a mescolare con un cucchiaio di legno per amalgamare gli ingredienti.

Poi imburrate gli stampini distribuendo il pangrattato sia sulle basi che sulle pareti. Distribuite il composto di broccoli con un mestolino negli stampini, battendoli con delicatezza sul piano di lavoro per evitare possibili sacche d’aria all’interno dell’impasto. Appoggiate gli stampini su una teglia e infornate a 180° per 40 minuti circa.

Nell’attesa, passate all’ultima preparazione, la salsa saporita al formaggio. Come per la besciamella, versate in un tegame il burro freddo e la farina e mettete a cuocere con la fiamma bassa mescolando con un cucchiaio di legno. Quando prende colore, aggiungete il lattea filo mescolando continuamente e poi unite il parmigiano grattugiato insieme a qualche macinata di pepe nero. Lasciate addensare a fiamma moderata fino a quando arriva ad una consistenza cremosa.

Infine sfornate gli sformatini di broccoletti, e lasciateli riposare almeno 15 minuti. Poi rivoltateli sui piattini da portata e conditeli con la salsa saporita al formaggio, tenuta calda.