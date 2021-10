Una preparazione veloce e poi il passaggio in forno: lo sformatino salato di verdure ci impegna poco e rende tanto quando lo portiamo in tavola

Un antipasto di stagione, buono per tutte le stagioni. Perché lo sformatino salato di verdure ha la particolarità di sapersi adattare a quello che la natura produce, mese dopo mese. Oggi abbiamo scelto la versione autunnale, ripiena di broccoli e carote, ma voi potete variare secondo quello che avete in casa e che più vi piace.

Se avete tempo e voglia, la pasta brisée potete prepararla in casa, ma nulla vi impedisce di comprarla già pronta e pensare al resto. Servono una buona ricotta vaccina, un broccolo tipo romanesco, un po’ di formaggio grattugiato e delle carote. Se poi volete una versione vegana, togliete il formaggio e inserite il tofu.

Ingredienti:

250 g pasta brisèe

170 g di broccoli

90 g carote 100 g

250 g ricotta vaccina

60 g parmigiano grattugiato

2 uova

semi di sesamo e lino

sale q.b.

pepe q.b.

Sformatino salato di verdure, possiamo anche congelarlo

La comodità dello sformatino salato di verdure è che può essere preparato in largo anticipo e congelato, sia prima della cottura che dopo.

Preparazione:

Prendete il broccolo, lavatelo e staccate le cimette senza rovinarle. Poi pelate le carote e tagliatele a cubetti. A quel punto mettete a cuocere tutto in acqua salata bollente per 6-7 minuti, perché devono restare croccanti.

Quando broccoli e carote sono pronti, scolateli e lasciateli raffreddare naturalmente, senza aggiungere altro. Intanto lavorate in una ciotola capiente la ricotta insieme al parmigiano grattugiato. Salate, una macinata di pepe e mescolate con un cucchiaio di legno per amalgamare tutto. Poi aggiungete anche un uovo e infine le verdure sbollentate, poi mescolate.

Quindi stendete il rotolo della pasta brisée su un foglio di carta forno, allargatelo bene e farcitelo con il composto a base di formaggi e verdure. Poi cominciate ad arrotolare la pasta su se stessa e chiudete lo sformatino, sigillando con cura i lati.

Aprite l’altro uovo in un piattino e sbattetelo con una forchetta. Quindi spennellate la superficie dello sformatino con l’uovo sbattuto e cospargetela con un po’ di semi di sesamo e lino. Infornate in forno già caldo a 180° per 30′ circa, fino a quando diventa bello dorato in superficie.