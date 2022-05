Avete mai visto la fidanzata di Thomas Raggi dei Maneskin? Bellezza mozzafiato

Conoscete sicuramente il chitarrista biondo dei Maneskin Thomas Raggi, ma probabilmente non sapete chi è la sua fidanzata. L’abbiamo trovata per voi.

I Maneskin non hanno di certo bisogno di presentazioni. La band italiana più popolare del momento a livello internazionale continua a collezionare un successo dopo l’altro. I loro nomi nella vita di tutti i giorni sono: Damiano (voce), Victoria (basso), Ethan (batteria) e Thomas (chitarra). I ragazzi, come molti sanno, hanno deciso di unire i loro talenti nel 2016 a Roma ed esibirsi come artisti di strada.

La prima svolta per loro, che segna il vero esordio, avviene all’undicesima edizione di X Factor, quando già dalla prima audizione lasciarono tutti a bocca aperta e fu subito evidente che i Maneskin avessero una marcia in più. Musica ruggente, carattere e uno stile unico, che poi gli ha permesso di diventare le rock star mondiali che oggi conosciamo. Un po’ “belli e dannati”, secondo il look che hanno scelto, ma in realtà hanno sempre ammesso di essere dei bravi ragazzi.

Niente eccessi e niente trasgressioni, delle loro vite private fino ad ora non si è saputo molto. Ultimamente è venuto alla luce molto di più sulla storia d’amore di Damiano David con Giorgia Soleri, ma ancora era rimasto un punto interrogativo sugli altri. Sapete chi è la fidanzata del biondissimo chitarrista del gruppo Thomas Raggi? Lo scoprirete tra poco!

Occhi di ghiaccio e popolare sui social: ecco chi è Lavinia

Come dicevamo, i ragazzi dei Mankeskin fino ad ora sono stati abbastanza riservati sulle loro vite private. Durante il periodo dell’ultimo Festival di Sanremo, però, Thomas Raggi fu beccato con la fidanzata ufficiale. Si chiama Lavinia, è bolognese ed ha due occhi color ghiaccio a dir poco magnetici. Siamo andati a dare un’occhiata alla sua pagina Instagram.

Anche lei sembra essere molto attenta allo stile, come si evince dal suo profilo social molto curato e studiato nei minimi particolari. Scorrendo tra i post vediamo che spesso la ragazza pubblica scatti molto belli che sembrano quasi essere degli shooting, che ultimamente ricordano il genere urban dai toni scuri. Una bellezza mozzafiato, alcune foto sono anche polaroid stile vintage e non mancano ritratti di pagine di libri, fiori, quadri e panorami.

Il profilo di Lavinia ha un bel seguito, considerando che accoglie il numero di 12 mila follower, al momento però non siamo riusciti ad individuare nessuno scatto con il fidanzato Thomas Raggi. Anche la bolognese probabilmente, ha scelto di vivere la sua vita lontano dai riflettori e di tenere quanto più possibile la sua relazione privata.