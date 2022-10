Michelle Hunziker, niente più rumors: la conduttrice svela la verità su Trussardi

Dopo la valanga di rumors attorno al possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker rompe il silenzio svelando la verità.

Tra coppie che si separano e coppie che tornano insieme, in questi ultimi mesi le cronache rosa hanno tenuto incollati gli italiani. Uno dei matrimoni protagonisti è stato sicuramente quello di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Prima l’annuncio della separazione con un comunicato stampa, poi le direzioni diverse che i due hanno preso. Se lui, infatti, ha scelto di tornare nella sua riservatezza, dedicandosi a lavoro e figli, lei ha vissuto alla luce del sole una nuova liason.

Durante l’estate la conduttrice svizzera non è riuscita a evitare i paparazzi, che l’hanno ritratta più di una volta in compagnia del bel chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini. Vacanze romantiche in Sardegna e serate di divertimento, la nuova coppia sembrava più affiatata che mai, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia, fino alla notizia dell’allontanamento. Nulla è mai stato confermato, ma imminente è sorto il pensiero di un ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso Trussardi.

A darlo praticamente per certo il settimanale Chi, che ha condito l’annuncio con una serie di “clausole” che l’imprenditore avrebbe stabilito per questa seconda chance. Si parlava quindi di niente interviste, shooting fotografici insieme e paparazzate. La showgirl, poco dopo, aveva risposto sui social con un post in cui sbeffeggiava i giornali mostrandosi con diverse espressioni sconcertate. Ma come stanno davvero le cose? Ora finalmente ha rotto il silenzio.

“Anche l’impossibile…”, la Hunziker spiazza con questa dichiarazione

Nonostante la sua pubblicazione su Instagram alludesse chiaramente al polverone di curiosità sollevatosi ultimamente sul suo matrimonio, la bella Mich non si era ancora esposta sulle vicende. Un alone di mistero continua ad aleggiare sul possibile ritorno di fiamma ma, finalmente, la conduttrice ha rotto il silenzio raccontandosi a cuore aperto sulla sua attuale situazione sentimentale.

Mentre un rumor su un possibile flirt del marito con la dama di Uomini e Donne ha destato curiosità, lei invece ha parlato molto candidamente del suo rapporto con lui alla rivista svizzera BUNTE. “Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può accadere“, ha dichiarato al magazine spiazzando il pubblico. La Hunziker ha mostrato così di non essere chiusa ai cambiamenti, anzi: “Ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore“.

Allo stesso tempo però, ha commentato in modo molto diplomatico la vita di coppia e la fine del matrimonio spiegando i motivi della separazione di un anno fa. “Naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartiene e che è evidente che è lì. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno“, ha chiosato Michelle. Parole che ancora non lasciano alcuna sicurezza, ma di certo uno scorcio su ciò che forse sta già accadendo.