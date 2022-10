Lutto nei Maneskin, Damiano David racconta il suo dramma: “Mi fai piangere”

Damiano David dei Maneskin commuove il web condividendo coi fan l’ultimo dramma che lo ha toccato: il tremendo lutto e il ricordo commosso per lui.

Continua sull’onda del successo il fenomeno mondiale dei Maneskin, sempre più amati e inarrestabili. I quattro ragazzi di Roma hanno conquistato il pianeta con il loro stile unico e originale ed un talento smisurato. A piacere è sicuramente la loro musica, unita ad una personalità fuori dal comune. In questo periodo stanno facendo impazzire le classifiche con l’ultimo singolo, “The Loneliest”.

Una struggente ballata in cui si racconta di un amore che non ci sarà mai, affogato proprio come nelle scene dell’intenso videoclip. Con molta onestà il leader della band, Damiano David, si era raccontato di recente in un’intervista svelando dei retroscena inaspettati delle riprese. “Mi hanno messo dei pesi per stare giù, ma per le prime due o tre take hanno esagerato e ho pensato che sarei morto sul serio”, ha detto ripercorrendo il momento del making of.

Un’ulteriore dettaglio su di lui aveva fatto molto parlare negli scorsi giorni. Sempre tra le domande di un’intervista, Damiano ha rivelato ai fan di avere una particolare malformazione alle corde vocali, che tuttavia è stata la sua fortuna. “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette. Ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così, perché ci passa aria in mezzo”, ha spiegato. Ora il cantante ha stupito e commosso nuovamente il mondo intero con un dramma inaspettato.

Lo straziante addio al nonno, Damiano lo ricorda così

I ragazzi dei Maneskin condividono moltissimo delle loro vite con i fan attraverso i social. Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore, quando sulla sua pagina Instagram il leader Damiano David ha spiazzato il mondo con un commosso ricordo. Una foto vintage ritrae un bel signore dallo sguardo vispo con un giornale in mano ed un sorriso simpatico, che fissa l’obiettivo. Dalle parole del cantante si comprende che si tratta del nonno, appena scomparso.

“Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’“, esordisce nella descrizione del suo post, dopo il racconto del problema personale che aveva condiviso.

“Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, conclude David nella sua didascalia. Le parole semplici e affettuose di un nipote costretto a salutare per sempre il nonno, accolte con grande affetto da parte dei fan di tutto il mondo. “Terribilmente dispiaciuti per la tua perdita. Ti mandiamo tanto amore“, è una tra le frasi più scritte in risposta alla foto. Un abbraccio globale per l’amatissima rockstar.