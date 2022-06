Pioggia di like per l’ultimo selfie pubblicato dalla diva della TV Soleil Sorge. Lo scatto in costume mette in risalto le sue curve e fa impazzire i fan.

Soleil Sorge ha di nuovo fatto centro con una recente foto pubblicata sul suo seguitissimo account Instagram. Il noto personaggio TV, uscito a testa alta dal Grande Fratello Vip di quest’anno e sempre più popolare in televisione e sui social, si è mostrata con indosso un attillato costume da bagno molto minimal che ha messo in risalto le sue forme. Un’estate davvero bollente per la giovane influencer e star dei reality, che è stata avvistata di recente al mare con il fidanzato (e i due sono sembrati davvero molto affiatati…)

La bellissima star dei reality Soleil Sorge ha incantato i suoi numerosi followers con una foto pubblicata su Instagram in cui si è mostrata con indosso un semplicissimo quanto attillato costume che ha messo in risalto il suo corpo super tonico. Una vera e propria celebrazione di chiusura di un anno davvero soddisfacente per la bella showgirl e influencer, che è riuscita a ottenere la fama tanti desiderata dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. C’è chi la ama e chi la odia, ma di certo Soleil sa come non passare mai inosservata!

Soleil Sorge incanta i suoi Instagram followers con il suo ultimo selfie

Nella foto in questione, la Sorge (di cui si è recentemente scoperto un dettaglio clamoroso) su è immortalata di fronte a uno specchio con indosso un attillato costume due pezzi colore beige chiaro, che ha esaltato la sua abbronzatura.

“Roll me and call me the tumbling dice”, ha scritto da diva della TV (che ha fatto strage di cuori anche all’Isola dei Famosi) nella caption della foto, con la solita sensualità. Immediata la reazione entusiasta dei fan, che hanno subito commentato la foto con moltissimi complimenti e cuori palpitanti. Tra di loro anche Dayane Mello, che ha commentato la foto con un semplice “Love you” e un cuore rosso. Soleil ha completato il look conducesse collane d’oro con ciondoli vistosi e un mini pareo bianco annodato intorno alla vita. Che dire, come al solito la bella soleil non sbaglia un colpo quando si tratta di rendersi indimenticabili ai propri fan!