I capelli sfibrati ti fanno apparire in disordine, con questi ingredienti naturali li rigeneri

Se hai i capelli sfibrati niente paura: esistono dei rimedi naturali per curarli e renderli in pochissimo tempo morbidi, setosi, lucenti.

Può capitare in alcuni periodi della propria vita di avere i capelli sfibrati. Questo può dipendere da svariati fattori.

Quali sono? Possiamo innanzitutto raggrupparli a seconda la loro natura: vi sono infatti le cause interne (cioè alimentazione sbagliati, stress, disturbi ormonali e così via) e quelle esterne (come i raggi UV, i trattamenti aggressivi, l’utilizzo eccessivo di piastre).

A volte capita che più fattori si sommino tra loro, dando vita così ad una chioma secca, ispida, che a volte può apparire quasi di paglia.

Inoltre dobbiamo tenere conto del fatto che la genetica anche gioca un ruolo fondamentale: ad esempio, tendenzialmente i capelli fini, avendo una struttura cheratinica fragile, tendono a rovinarsi più facilmente.

In più dobbiamo aggiungere che chi ha i capelli secchi, non potendo contare sulla protezione del sebo, tenderà a ritrovarli spesso rovinati.

Detto ciò, come fare a curare i capelli sfibrati con rimedi naturali? Ecco alcune soluzioni molto pratiche, economiche e veloci.

I rimedi per i capelli sfibrati

Possiamo curare i capelli sfibrati con rimedi naturali al 100%. Ma prima dobbiamo tenere conto che, come abbiamo anticipato, spesso la chioma secca la rende ancora più fragile, quindi dovremmo evitare che ciò avvenga.

Come fare? Esistono dei rimedi per i capelli secchi, che li renderanno immediatamente più morbidi, setosi, lucenti.

Uno di questi, ad esempio, è il mix di tè verde, bicarbonato e limone. Per poterlo mettere in pratica dovrai solo far bollire una tazza di tè, aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio e del succo di limone.

Infine ti basterà applicare il composto così ottenuto sui capelli e lasciarlo agire per una decina di minuti, massaggiando sempre delicatamente.

Un altro rimedio è unire quattro cucchiai di avocado ben maturo e due di maionese. Tutto ciò che dovrai fare sarà mescolare tutto fino ad ottenere un composto cremoso, che dovrai poi applicare sui capelli e lasciar riposare per 15 minuti circa (nel frattempo se preferisci puoi coprire la testa con una cuffia per la doccia).

Trascorso questo tempo dovrai solo sciacquare e i tuoi capelli appariranno subito più morbidi.

E ancora, un altro rimedio molto usato è il mix di buccia di banana e di avocado. Dovrai solo frullarle, mischiare bene e applicare il composto sui capelli, lasciandolo agire per un quarto d’ora circa. Ovviamente dovrai sempre risciacquare il tutto.

Se vuoi conoscere un altro metodo ancora per poter rendere morbidi i capelli secchi, ecco la nostra guida.

In ogni caso, se i tuoi capelli ormai si sono sfibrati, ecco alcuni metodi sempre naturali al 100% che potrai mettere in pratica.

Il primo consiste nell’applicare sulla chioma l’aceto al sidro di mele. Dovrai applicarlo dalle radici alle punte, lasciarlo agire per circa 30 minuti e poi sciacquare con l’acqua fredda.

Per potenziarne l’effetto, dovresti ripetere questo trattamento una volta alla settimana.

Un’altra soluzione potrebbe essere una maschera con avocado e olio d’oliva. Ti basterà semplicemente mischiare gli ingredienti, metterli in una ciotola, mescolare con cura, applicare il composto sui capelli e lasciarlo agire per circa mezz’ora.

Alla fine dovrai come sempre sciacquare il tutto, tenendo conto sempre del fatto che entrambi gli ingredienti sono idratanti, quindi insieme agiscono come balsamo naturale: il risultato insomma sarà immediato. Perché sia efficace al 100%, però, anche in questo caso dovresti fare la maschera almeno una volta alla settimana.

C’è poi un altro rimedio per contrastare i capelli sfibrati, l’uovo crudo. Questo, infatti, contiene gli amminoacidi naturali che rivitalizzano i follicoli.

Basterà aggiungere solo qualche goccia di olio d’oliva, mischiare bene e lasciare in posa per mezz’ora circa per poi fare un normale shampoo.

Infine, l’ultima soluzione per i capelli sfibrati è l’olio di cocco, che tra l’altro ha anche un ottimo profumo.

In questo caso, basterà metterne un po’ sulle dita e passarle poi tra i capelli quando è necessario. Attenzione però a farlo solo sulle lunghezze: qualora dovessi applicarlo anche sulla radice, la tua chioma potrebbe apparire unta.