Cecilia Rodriguez rifatta? Ecco com’era prima della chirurgia

La bellezza nella famiglia di Belen Rodríguez è nota. Eppure anche Cecilia Rodriguez sembra essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica. Ecco com’era prima

Lo Scanner Test di Striscia La Notizia non lascia dubbi: anche Cecilia Rodriguez ha ricorso alla chirurgia estetica.

Secondo Striscia la Notizia nella sua rubrica Fatti e Rifatti, la sorella di Belen infatti è diversa rispetto alle foto del suo passato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai fatto mistero di essersi fatta aumentare il volume del seno, mentre sul naso, che è più sottile e meno pronunciato di prima, non hai mai fatto sapere nulla.

Cecilia Rodriguez, com’era prima della chirurgia

Conosciamo tutti Cecilia Rodriguez! E’ una modella e personaggio televisivo diventata famosa in Italia per aver partecipato a molte trasmissioni televisive fra cui soprattutto il Grande Fratello e per essere la sorella minore di Belen.

Durante la trasmissione in cui è stato messo in risalto il fatto che la donna sia ricorsa alla chirurgia, Gerry Scotti che conduceva quell’edizione ha dovuto commentare i risultati dello scanner test su Cecilia Rodríguez.

La ragazza non ha mai negato di aver ricorso alla chirurgia estetica. Infatti Cecilia Rodriguez ha spiegato la sua decisione di ricorrere alla chirurgia estetica:

“Desideravo essere perfetta, a partire dal mio seno. L’ho rifatto, ora è proprio come quello di mia sorella, Belen. Quando sono arrivata in Italia – nel 2008 – sono dimagrita cinque chili.

Cecilia Rodriguez ha inoltre spiegato la sua decisione di ricorrere alla chirurgia estetica: “Desideravo essere perfetta, a partire dal mio seno. L’ho rifatto, ora è proprio come quello di mia sorella, Belen. Quando sono arrivata in Italia – nel 2008 – sono dimagrita cinque chili.

LEGGI ANCHE -> Il top dell’estate è quello nero con le spalle scoperte che sfoggia anche Cecilia Rodriguez: ecco come copiarlo!

“Non mi piacevo più – ha continuato Cecilia – non mi sentivo me stessa. Ci ho pensato tanto. Ho preso la decisione di intervenire dopo averne parlato con Belen e lei mi ha detto: ‘Se rifarlo pensi possa farti sentire meglio, non hai altra scelta’. Così ho iniziato a mettere via i soldi e, quando ho raggiunto una cifra abbastanza elevata, Belen ha chiamato il suo chirurgo, in Argentina, lo stesso che le ha rifatto il seno anni fa”.