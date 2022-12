Che succede se due star si truccano a vicenda? Belen diventa make-up artist, risultato sconvolgente!

Cosa succede se due bellissime star della tv giocano a truccarsi a vicenda? Per la prima volta Belen Rodriguez appare in una veste inedita, diventa make-up artist e sorprende sul web: risultato sconvolgente!

Da sempre alcune delle beniamine più amate della tv diventano delle vere e proprie icone di beauty e di stile tutte da imitare. Specialmente se si parla delle bellissime come Belen Rodriguez, che rappresenta per gli italiani un vero sex symbol e lo diventa ogni giorno di più. In ogni sua apparizione televisiva, come anche in quelle sul web, la showgirl argentina stupisce con look studiatissimi che vanno da outfit super griffati a make-up che ne esaltano i lineamenti perfetti.

Sicuramente dietro alla sua immagine ci sono i più talentuosi artisti della bellezza, ma di certo la conduttrice de Le Iene se la sa cavare egregiamente anche da sola. Stessa cosa si potrebbe dire anche di un’altra iconica meraviglia della tv italiana: la solare Michelle Hunziker. Con un incredibile freschezza acqua e sapone ed una giovinezza rimasta praticamente intatta, la splendida 45enne sfoggia una pelle che non mostra nessun segno dell’avanzare dell’età (oltre che un fisico scolpito strepitoso).

Insomma, cosa potrebbe succedere se due rappresentanti della bellezza si incontrassero a colpi di make-up incrociando le loro conoscenze in fatto di beauty? É quello che è accaduto proprio nelle ultime ore sui social, dove Michelle Hunziker e Belen Rodriguez hanno sorpreso i fan con un vero e proprio esperimento. Belen si è immersa nella veste inedita di make-up artist, mettendo le “mani in faccia” alla collega. Il risultato? Stupefacente!

“Belen trucca Michelle”: il video divide il web

L’occasione è nata naturalmente da un’originale collaborazione con il brand dedicato al mondo della bellezza Goovi, ideato e fondato proprio dalla conduttrice svizzera. Nessuno avrebbe immaginato, però, che Michelle Hunziker si sarebbe lasciata truccare nientemeno che da una popolarissima collega, Belen Rodriguez. Due bellezze sicuramente opposte ed estreme, ma che di prodotti di beauty e pennelli se ne intendono parecchio. “Belen trucca Michelle“, questo il titolo che hanno deciso di dare ad un video comparso a sorpresa.

Come due bambine che si divertono con rossetti e ombretti, le due conduttrici sono una al fianco dell’altra e propongono un make-up dedicato alle feste. “In vista del Natale la farò Stiva”, è la frase con cui esordisce Belen, che si è mostrata in passato senza trucco, scatenando le risate generali per il suo scivolone in italiano. Poi, tra una passata di correttore ed una di blush, inizia a comporre la sua creazione, svelando poco a poco tutti i suoi segreti. Per Michelle, la Rodriguez sceglie di realizzare un delicato smokey eyes sui toni del marrone, che poi esalta con un eyeliner nero utilizzando la matita.

Due tipi di mascara insieme per maggiore volume ed un leggero contouring per regolare le forme del viso. Per le labbra, la conduttrice de Le Iene ha scelto un colore matt piuttosto naturale. L’illuminante è l’ultimo step che, come si scopre, l’argentina usa applicare anche sulle rughette del collo, per “riflettere la luce”. Durante il procedimento la moglie di De Martino sfoggia tutte le sue doti da truccatrice e si può dire che il risultato non è niente male. Michelle assume un look sofisticato e caldo, con colori che, come lei stessa ha affermato, probabilmente non avrebbe mai usato da sola.

Eppure il web si è totalmente diviso su questo “esperimento”, scindendosi in due vere e proprie fazioni. “Sei riuscita a imbruttirla, incredibile!”, “Praticamente l’ha fatta uguale a lei”, “Non mi piace”, “Fa un po’ ca**re”, sono alcuni degli sprezzanti commenti che sono comparsi sotto al post. Ma c’è anche chi ha gradito la performance, affermando: “Voglio essere truccata anche io da Belen!”. Non poteva mancare il commento di Cecilia Rodriguez, che ha elogiato le due beniamine della tv affermando: “Mi fate impazzire insieme”.