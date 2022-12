Guadagnare centimetri preziosi è possibile con questi caldi stivaletti

I tacchi a spillo e le décolleté con il plateau extra-large sono scelte tanto belle da vedere quanto inutili da portare con questo clima polare. Sì, su Instagram fanno la loro bella figura ma nella realtà ci sono modi più pratici per crescere (almeno apparentemente) in altezza.

Senza rischiare le caviglie e con i piedi al caldo, la moda ci viene ancora una volta in soccorso con stivaletti dalle suole carrarmato (anche in gomma) che ci regalano alcuni centimetri senza farceli pesare in alcun modo. L’unico rischio è quello di diventarne dipendenti, mettendo così i tacchi alti in fondo alla scarpiera.

Mentre per apparire più giovani a trenta ed a quarant’anni bisogna prestare attenzione a forme e colori, per sembrare più alte ci sono i trucchi dell’abbigliamento e le scarpe basse al punto giusto.

Con gli stivaletti giusti appariremo subito più alte! Ecco su cosa puntare

Lo stivale in pelle marrone ambra di Le Silla è in pelle di vitello ha un “calzettone”elasticizzato – di una tonalità più scura – incluso ed il fondo in gomma alto cinque centimetri. Costa 865 euro sul sito ufficiale del brand e, se si tratta del primo acquisto, si ha diritto ad uno sconto immediata del 15%.

Un altro grande classico per questa tipologia di calzature è Tod’s che con gli stivaletti in siede conquisterà proprio tutte. Mentre i primi arrivano al ginocchio, questi si fermano all’inizio del polpaccio e sono caratterizzati dalla chiusura incrociata (e dalla zip laterale). Disponibili sia in marrone che in nero, sempre con gli inconfondibili gommini, costano 790 euro su My Theresa.

Particolarmente adatti per le più giovani, gli Ugg quest’anno si scoprono con il mini platform ton sur ton quindi potremo dire addio all’effetto nana da giardino! In molte ricorderemo infatti quanto fossero impietosi da questo punto di vista… Il prezzo è di 189,99 euro su Zalando.

Ha un nome che è una garanzia lo scarponcino Hiker Cortina di Timberland. Andrà messo sicuramente in valigia se ci si sta dirigendo in montagna ed il bello è che oltre alla praticità tipica di questo marchio commerciale e trasversale, si unisce la femminilità di tonalità tenui quali il rosa antico ed il beige chiaro. È impermeabile ed il tacco è di 5,1 centimetri. Costa 190 euro.

Per ogni donna c’è il modello adatto ma va sempre tenuto a mente che siamo noi in primis il nostro limite più grande. Questo per dire che giocare a cambiarci un po’ va più che bene ma con la consapevolezza che siamo già stupende così, naturali.

Silvia Zanchi