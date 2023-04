Edoardo Donnamaria: dedica in radio per Antonella e lei reagisce così!

Edoardo Donnamaria fa una dedica in radio alla fidanzata Antonella Fiordelisi e lei, sui social, reagisce così!

Dopo averle dedicato la canzone “Il cielo stanotte“, Edoardo Donnamaria, in radio, si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi parlando proprio del brano. Tutto è accaduto mentre conduceva “Generazione Zeta” con Francesco Taranto, in onda su Radio Zeta, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Durante uno stacco pubblicitario, Edoardo ha raggiunto lo studio di RTL 102.5 dove, parlando della canzone, ha parlato dolcemente della fidanzata. Le parole di Edoardo e il video sono naturalmente arrivate alla Fiordelisi che, su Twitter, ha commentato la dedica del fidanzato.

La dolce dedica in diretta di Edoardo Donnamaria e l’immediata reazione di Antonella Fiordelisi

Domenica 30 aprile festeggeranno sei mesi insieme di cui cinque vissuti nella casa del Grande Fratello Vip dove, in realtà, si erano avvicinati già prima di fidanzarsi ufficialmente e uno nella vita vera. Il mese vissuto insieme nella quotidianità è stato intensissimo per Edoardo e Antonella che non si sono separati mai andando immediatamente a convivere a Milano dove Donnamaria ha anche ricominciato a lavorare in radio.

Proprio in diretta radiofonica, durante un momento pubblicitario del suo programmo “Generazione Zeta”, ha fatto un’incursione nello studio di Rtl 102.5 dove, parlando de “Il cielo stanotte” che è l’ha dedicato proprio ad Antonella, non solo ha cantato in diretta ma si è lasciato andare a dolci parole per la compagna.

“L’ho dedicata alla mia dolce metà, Antonella Fiordelisi, l’ha sentita e le è piaciuta tanto. Speriamo di fare anche altro”, le parole di Edoardo in diretta radiofonica che ha poi cantato anche un pezzettino del brano.

ve lo metto io il video, gentilmente offerto da fra taranto #ilcielostanotte pic.twitter.com/KQ1LpDNvhi — edoardo donnamaria (@drojette) April 11, 2023

Il video, naturalmente, è diventato virale su Twitter e, Antonella, dopo aver pubblicato anche sul proprio profilo, ha commentato dolcemente con un “amore mio”.

Praticamente inseparabili e sempre più uniti e complici, Edoardo e Antonella stanno confermando tutto quello che hanno sempre detto nella casa del Grande Fratello vip: quell’amore che gli ha permesso di superare paure, problemi, dubbi e incomprensioni oggi è sempre più forte e sta regalando ad entrambi quella felicità e serenità che hanno sempre sognato.