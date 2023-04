La vera ricchezza del peperone è a crudo, questa insalata è da urlo

Fresca, primaverile, buonissima: quando prepariamo l’insalata con i peperoni croccanti non sbagliamo mai, c’è tutta la natura dentro

Ormai li troviamo sui banchi del mercato e dei supermercato tutto l’anno, ma è in primavera che i peperoni cominciano ad essere veramente buoni, carnosi e accattivanti. Possiamo prepararli in molti modi, ma crudi è certamente la soluzione migliore: come questa insalata con peperoni croccanti, nella qualche non c’è nulla da cuocere.

Un modo molto sano per prepararli ma anche per digerirli, perché come ci insegnano i grandi chef e i nutrizionisti, il peperone crudo è sempre più digeribile.

Insalata con i peperoni croccanti, semplice oppure ricca

Questa ricetta dell’insalata con i peperoni croccanti è considerata un contorno per un piatto di carne oppure di pesce. Ma possiamo anche trasformarla in piatto unico aggiungendo pochi semplici ingredienti. Come dal parmigiano, grana padano o pecorino a scaglie, una dadolata di mozzarella, oppure fontina, delle olive nere o verdi denocciolate, dei gherigli di noce.

Ingredienti:

2 peperoni rossi

1 peperoni gialli

2 cipolle rosse tipo Tropea

4 filetti di sgombro

8 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 cucchiaini di aceto balsamico

menta fresca q.b.

sale fino q.b.

Preparazione:

Laviamo bene i peperoni sotto l’acqua corrente, poi li asciughiamo e li dividiamo a metà eliminando il picciolo. Con la punta di un coltello tiriamo via i filamenti interni, i semini e poi li tagliamoli a striscioline sottili in modo che poi siamo conditi bene.

Versiamo i peperoni in una ciotola grande e iniziamo a condirli con un pizzico di sale fino. Il sale aiuterà a non farli arricciare e li manterrà belli morbidi. Copriamo con la pellicola alimentare e lasciamoli riposare per circa 45 minuti.

Quando è ora di condirli prepariamo il resto degli ingredienti. Peliamo e tagliamo a fettine sottili le cipolle rosse. Poi tagliamo a pezzetti anche anche i filetti di sgombro dopo averli sgocciolati dal loro olio di conservazione.

Riprendiamo la ciotola con i peperoni, aggiungiamo le cipolle e i filetti di sgombro. Condiamo con l’olio extravergine d’oliva e l’aceto balsamico, insaporendo con una generosa manciata di foglie di menta fresca. Alla fine mescoliamo tutto con un cucchiaio di legno e la nostra insalata con i peperoni croccanti è pronta

Se non la serviamo subito, lasciamo l’insalata in frigorifero fino a 15 minuti prima del servizio così si insaporirà bene e sarà sempre fresca.