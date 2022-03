I peperoni ripieni non vengono bene? Ecco gli errori che stai facendo

Scopri quali sono gli errori che compi ogni volta che prepari i peperoni ripieni. Conoscerli ti aiuterà a migliorarti e ad ottenere il piatto che tanto desideri.

I peperoni ripieni sono una tra le ricette più amate di sempre. Colorati, golosi e variabili in base agli ingredienti scelti, rappresentano sempre un piatto particolarmente gradito e che tutti amano gustare sia in famiglia che come antipasto o per una cena in casa di amici.

Come tante altre preparazioni apparentemente facili, anche i peperoni ripieni nascondono però delle insidie. E queste sono date per lo più dai tanti errori che si compiono quando li si prepara. Errori apparentemente piccoli ma che possono cambiare di molto il risultato finale.

Oggi, quindi, vedremo insieme quali sono gli errori più gravi nonché comuni e come dovrai agire d’ora in avanti per non commetterli più.

Peperoni ripieni: gli errori da non fare mai più

Profumati, di bell’aspetto ed in grado di esaltare qualsiasi ingrediente, i peperoni ripieni sono dei veri e propri scrigni in grado di racchiudere ed impreziosire gli ingredienti che si sceglie di conservare al loro interno.

Per prepararli, però, oltre ad un po’ di fantasia e di amore per la cucina, occorre imparare a destreggiarsi tra alcuni errori davvero banali ma che è molto importante smettere di fare. Solo così, infatti, si potrà contare su un risultato davvero unico e su un piatto in grado di ottenere parecchi consensi.

Usare peperoni di dimensioni diverse

Quando si decide di cuocere i peperoni al forno questi andranno scelti tutti della stessa misura. Optare per i più belli ignorando che uno è magari il doppio dell’altro è infatti uno degli errori più comuni. Certo, quando ti trovi a farlo sei sicuramente munita delle più grandi intenzioni e probabilmente sai già a chi dare il più piccolo e a chi il più grande.

Il vero problema, però, è che una diversa grandezza porta a tempi di cottura diversi. Cuocerli tutti insieme porterà quindi all’inevitabile risultato di avere dei peperoni ancora crudi (quelli più grandi) o a dei peperoni bruciarti (quelli più piccoli). D’ora in avanti, quindi, la tua scelta non dovrà più basarsi solo su aspetto esteriore e cromia ma anche e sopratutto sulle dimensioni dei peperoni.

Fare un taglio a caso

Anche la scelta di come tagliare i peperoni è importante perché cambia molto il risultato finale. Questi ortaggi si possono tagliare in verticale dando loro una forma di barchetta o eliminando solo la parte in alto per farne un vero e proprio scrigno in cui custodire gli ingredienti.

La prima versione è più adatta a peperoni ripieni estivi e quindi freschi o asciutti. La seconda si presta maggiormente a preparazioni invernali e con peperoni in grado di mantenersi caldi più a lungo.

Eliminare la calotta dei peperoni ripieni

Qualora tu scelga l’opzione più classica che è quella di togliere solo la parte sopra, è importante non buttar via la calotta. Vuoi mettere un peperone ripieno che arriva già aperto contro uno che si presenta a tavola con tanto di cappellino? La seconda opzione è sicuramente più simpatica e donerà al tuo piatto molti punti in più.

Non pulirli correttamente

Indipendentemente da come scegli di tagliarli, i peperoni andranno puliti a fondo. Questo significa eliminare tutti i semi, eventuali parti in più e, sopratutto, le parti bianche. Queste ultime, infatti, tendono a conferirgli un sapore amaro e poco gradevole. La pulizia dei peperoni rientra quindi non solo tra le mosse più importanti da compiere ma anche tra quegli errori banali ma che possono peggiorare di molto il risultato finale, sopratutto in fatto di gusto.

Non aggiungere acqua nella pirofila

I peperoni ripieni si cuociono al forno in una pirofila. Questa deve avere del liquido che manterrà i peperoni morbidi e che gli consentirà di non bruciarsi. Così facendo ti assicurerai anche una miglior cottura degli stessi. Il tutto per un risultato così particolare da conquistare tutti.

Ora che hai appreso quali sono gli errori da non fare mai più con i peperoni ripieni vegetariani, con carne, etc…, ti basterà ricordartene la prossima volta che li prepari per poter contare su un risultato decisamente diverso. Uno che amerai goderti in prima persona e che ti piacerà condividere con le persone che ami.