Cuoio capelluto con forfora? Se è moderata puoi risolvere il problema in questo modo!

La forfora che si deposita sul cuoio capelluto è un problema importante e spesso difficile da risolvere. Scopri come fare in poche mosse.

Soffrire di forfora è sempre spiacevole sia per il prurito e il bruciore che spesso accompagnano questo problema che per l’antiestetica presenza di scaglie bianche su capelli e vestiti. Riuscire a debellarla è quindi più complesso di quanto non potrebbe sembrare e tutto perché la forfora può presentarsi in modi diversi tra loro e con dinamiche che spesso possono indicare anche delle problematiche di tipo diverso.

Restando su quella più comune, la forfora che si accompagna a prurito e che “sporca” la testa con la presenza di residui bianchi è detta anche moderata. E per sconfiggerla ci sono alcuni semplici step che puoi mettere in atto ogni giorni e ai quali puoi aggiungere rimedi naturali come, ad esempio, quello a base di Moringa oleifera. Detto ciò, andiamo a scoprire come muoverci per dire addio alla forfora o almeno per limitarne i sintomi.

Come eliminare la forfora in poche mosse

Ogni persona che ha problemi di forfora dovrebbe, prima di tutto, cercare di capire l’entità di quest’ultima. In alcuni casi, infatti, quella che appare come forfora può sembrare altro ed essere invece dermatite seborroica o psoriasi. Per questo motivo, se i suggerimenti per eliminarla non hanno risultati, il consiglio è quello di rivolgersi ad un dermatologo. Se, invece, si tratta di semplice forfora, la buona notizia è che già mettendo a punto questi step, sarà possibile trovare sollievo. Iniziamo quindi, a capire, quali sono i passi da compiere per vincere questa battaglia con prurito e scaglie bianche.

Lavare i capelli almeno due volte a settimana

Sebbene sia vero che esagerare con i lavaggi non è un bene per la cute, in caso di forfora, due o tre shampoo a settimana possono aiutare a risolvere il problema. Per farlo è meglio scegliere prodotti biologici e magari adatti proprio a contrastare la forfora. Ad essi si potranno poi aggiungere altri prodotti sia naturali che non ma il cui scopo è appunto quello di dire addio a questa situazione piuttosto fastidiosa.

Evitare il calore del phon

Dopo uno shampoo, da effettuarsi con un massaggio leggero, è importante non scaldare troppo la testa. Il phon va quindi usato sempre ad una giusta distanza e se possibile con il getto dell’aria fredda. Andando incontro alla bella stagione può essere addirittura meglio optare per l’aria ed evitare del tutto ogni possibile fonte di calore. Ciò donerà sollievo al cuoio capelluto.

Non grattare la testa

Per quanto sia difficile, uno dei segreti per non far aumentare la forfora è quello di non grattare la testa. Solo così, infatti, si eviterà di riempirsi di scaglie bianche. Inoltre, scegliendo di non grattarsi si possono evitare anche irritazioni che non fanno mai bene e che, se possibile, peggiorano il problema. Ancora una volta, può essere utile utilizzare prodotti che leniscano dal fastidio e che al contempo siano in grado di eliminare la forfora.

Seguire queste tre semplici regole può fare davvero la differenza in quanto a forfora e consentirti di debellarla o, quanto meno, alleviarla. Se, invece, persiste nonostante tutto, come già accennato prima, può essere utile rivolgersi ad un dermatologo esperto in modo da capire se ci sono altre cause e agire nel modo migliore.