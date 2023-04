Hai i fianchi larghi? Utilizza questi pantaloni e valorizzerai le tue curve in un lampo!

Hai i fianchi larghi e gli outfit che porti non valorizzano a pieno la tua fisicità? Da adesso cambia tutto! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna i pantaloni perfetti per mettere valorizzare i tuoi fianchi che ti cambieranno la vita!

Ognuna di noi possiede una fisicità unica e diversa. Per questo motivo dobbiamo imparare a conoscere le nostre forme e imparare ad amarle e valorizzarle al meglio. Ad esempio, se abbiamo i fianchi larghi, quali sono i pantaloni perfetti per mettere in risalto la nostra fisicità? Scopriamolo qui, su questa guida di stile targata CheDonna! Ecco i look più trendy perfetti per chi ha i fianchi larghi!

Trovare il pantalone giusto per la nostra fisicità sembra sempre una mission impossible, soprattutto in un momento come questo in cui il fashion si basa sui look delle influencer più seguite del momento. Ed è sempre più difficile realizzare outfit innovativi ed originali senza basarsi su questo o quest’altro look visti sulle pagine dei social media.

Ma per essere delle vere guru dello stile dobbiamo imparare a riconoscere quelle che sono le nostre forme e la nostra fisicità, per poter mettere in risalto il nostro corpo al meglio indossando outfit perfetti.

Ad esempio, se abbiamo i fianchi larghi, quali pantaloni dovremo utilizzare per sembrare più slanciate e per valorizzare le nostre curve? La risposta è solo una: i pantaculotte!

Cosa sono? E come indossarli? Scopriamolo insieme!

Pantaculotte per fianchi larghi: ecco gli outfit primaverili di cui non potrai più fare a meno!

Per pantaculotte si intendono quei particolari tipi di pantaloni che mostrano una vita alta e aderente e che poi si allargano su fianchi e gambe. Generalmente corti in caviglia. Trova il modello più giusto per te e scopri con noi gli outfit più trendy!

Outfit total white: se vuoi realizzare un outfit dai colori chiari, come il bianco o il panna, il pantaculotte è la soluzione perfetta. Data la sua forma, stretta sul punto vita e larga su fianchi e gambe, il pantalone non andrà ad evidenziare le tue forme, anzi! Darà un aspetto più asciutto e slanciato alla tua figura. Realizza il total look white con una t-shirt di cotone bianca, il pantaculotte in tinta con la maglia e a chiudere un sandalo con tacco largo e plateau, magari di color camel o marrone.

Pantalone largo e tacco: il pantaculotte è perfetto da indossare anche per situazioni più formali, come in ufficio oppure per una cena al ristorante. Realizza il total look con una giacca taglio blazer colorata, magari azzurra o rosa, camicia bianca di cotone, pantalone culotte nero e décolleté nera a chiudere. Il pantalone coprirà i tuoi fianchi larghi mettendo in risalto in punto vita e la scarpa con il tacca sarà slancio a tutta la tua figura!

Pantaculotte e sandalo flat: in primavera e in estate un modo molto semplice ma super trendy per indossare i pantaculotte è con una camicia leggera morbida da indossare dentro al pantalone, un sandalo flat e una borsetta in paglia da portare a mano! Trendy ma casual!