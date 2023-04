Hai davvero bisogno di una crema per il contorno occhi? Ecco il parere degli esperti

Ti sei mai chiesta se sia davvero necessaria la crema per il contorno occhi? E soprattutto, quali benefici può arrecare alla propria pelle? Scopriamolo insieme.

I prodotti di bellezza di qualità purtroppo tendono ad avere costi proibiti per molte persone, che quindi preferiscono saltare qualche step nella propria routine di cura della pelle, piuttosto che spendere centinaia di euro.

Molte di noi potrebbero saltare la maschera settimanale o magari abbiamo cominciato ad utilizzare la stessa crema idratante sia per il giorno che per la notte. Ma ci sono altri prodotti che alcune di voi stanno pensando di eliminare dalla propria routine, come la crema per il contorno occhi. Ma è davvero necessaria per mantenere la nostra pelle sana e in salute? Scopriamo cosa dicono gli esperti.

Crema per il contorno occhi: sì o no?

Innanzitutto, vediamo qual è la differenza tra una crema per gli occhi e una crema per il viso. Sembra banale ma è sempre bene specificare di cosa si sta parlando. Non vi verrebbe mai in mente di usare la vostra crema idratante per il corpo sul viso perché non è formulata per quella zona. E perciò lo stesso vale per l’uso di una normale crema idratante per il viso sotto gli occhi.

La crema per gli occhi è più concentrata per la pelle del contorno occhi, generalmente più delicata rispetto a quella di altre zone del viso. Infatti è realizzata in modo tale che gli occhi e l’area circostante non subisca irritazioni. Quindi si tratta di un prodotto formulato specificamente per gli occhi e per le problematiche del contorno occhi, come linee sottili, rughe e secchezza.

Mentre la normale crema idratante per il viso può contenere molti degli stessi ingredienti della crema per il contorno occhi, la crema per il contorno occhi è specificamente progettata per soddisfare quella parte specifica del viso. Gli occhi sono molto delicati e devono essere trattati come tali. Si potrebbe pensare che ci sia alcuna differenza tra le varie creme idratanti, ma la zona del contorno occhi richiede una cura particolare con prodotti specifici per la zona del contorno occhi.

Infatti quest’ultima è diversa dalle altre parti cutanee. Prima di tutto, l’area intorno agli occhi ha meno ghiandole oleifere rispetto a fronte, naso e mento. Quindi la pelle è naturalmente più secca e delicata rispetto al resto del viso. Se state utilizzando dei sieri per questa zona vi consigliamo di ripensarci, perché alcuni di questi potrebbero nuocere alla pelle. Infatti potrebbero contenere degli ingredienti adatti a zone come il collo e il viso ma gli stessi potrebbero irritare la zona occhi.

Se il vostro siero abituale sembra funzionare bene sotto gli occhi, probabilmente siete a posto, ma se avete avuto problemi come irritazioni o arrossamenti, potreste voler valutare l’uso di un siero per il contorno occhi in aggiunta alla vostra crema per il contorno occhi abituale. Oppure smettete del tutto di applicare il siero sotto gli occhi.

Per quanto riguarda l’utilizzo della crema per il contorno occhi, gli esperti suggeriscono di non saltare completamente questo passaggio dalla vostra routine di cura, anche se pensate di non averne bisogno. Se pensate di essere ancora giovani e quindi di non averne bisogno, vi suggeriamo caldamente di ripensarci, perché la pelle ne risentirà con l’avanzare dell’età.