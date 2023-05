Se fatichi a prendere sonno usa l’alloro: il rimedio della nonna funziona sempre

Come sempre sono le soluzioni naturali e che arrivano dall’esperienza a salvarci: per il sonno un rimedio è l’alloro un toccasana vero

Dormire bene fa vivere meglio, lo dicono gli esperti. Ovviamente non stiamo parlando di chi vende materassi e fa le telepromozioni, ma i medici che mettono un buon sonno ai primi posti tra le attività quotidiane. Le nonne invece fanno un’altra cosa e puntano al sodo: ci serve l’alloro, non ci sono dubbi.

Non è tanto la quantità del sonno ad essete importante, quanto la qualità. Se è vero infatti che c’è un minimo (ma anche un massimo) di ore consigliare e differenti per ogni fascia di età, più in generale è importante comunque farlo bene. Quindi la scelta del materasso giusto insieme ai cuscini è una pare essenziale ma non l’unica.

Molto dipende da quello che abbiamo mangiato la sera, con l’avvertenza che appesantirsi non fa mai bene, e dalla posizione che scegliamo per addormentarci. Prendere sonno senza aver disteso bene i nervi è davvero controproducente e ridurrà il piacere intenso di una dormita salutare, ma non c’è solo questo a disturbarci.

Il problema che molti hanno, non necessariamente in età avanzata, è quello di addormentarsi in fretta e farlo in modo sereno. Una fase troppo trascurata perché quasi nessuno ha la forza di mettersi a letto e cadere come un piombo. Anche in questo caso, la saggezza delle nostre nonne ci viene in soccorso e trova un rimedio naturale.

Se fatichi a prendere sonno un rimedio è l’alloro: sotto il cuscino ma non solo

Sì, sto parlando dell’alloro, una pianta dai grandissimi benefici che nelle nostre case è utilizzata molto meno di quello che dovremmo. Lo usiamo per insaporire gli arrosti, gli stufati, il ragù, magari ascoltando i consigli delle mamme anche nell’armadio per non far infeltrire i capi invernali. Ma in realtà il potere dell’alloro va molto oltre.

E ci serve anche per dormire meglio, questa è la verità. Perché l’alloro ha grandi proprietà rilassanti e calmanti. Per questo basta piazzare un paio di foglie d’alloro sotto il cuscino per riuscire a dormire serenamente senza bisogno di rimedi artificiali. Tra le altre cose, aiuta anche ad abbassare la pressione sanguigna e cardiaca, due motivi che invece possono rendere più complicato il nostro sonno.

Non vogliamo usarlo sotto il cuscino? Bene, allora possiamo preparare una tisana: per una tazza basta dell’acqua, 3 foglie di alloro secche, 1 cucchiaio di fiori di camomilla essiccati (o di valeriana) e 1 cucchiaino di miele.

Mettiamo a bollire l’acqua in un pentolino e quando compaiono le prime bollicine aggiungiamo alloro e fiori lasciamoli in infusione per 10 minuti a fuoco spento. Poi filtriamo bene l’infuso e lo beviamo aggiungendo 1 cucchiaino di miele millefiori. Possiamo prepararla tutte le sere, almeno fino a quando il sonno non arriva in modo n turale