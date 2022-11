Ecco perché dovresti mettere qualche foglia di alloro sui termosifoni: straordinario!

Non solo in cucina, ecco il motivo per cui dovresti mettere qualche foglia di alloro sui termosifoni: il risultato ti stupirà.

Pianta aromatica e officinale, l’alloro o Laurus nobilis appartiene alla famiglia delle Lauraceae ed è diffusa nel bacino del Mediterraneo.

I suoi utilizzi sono molto noti e apprezzati in cucina, ma non è l’unico luogo in cui si può usare. Non solo nelle ricette, ma anche per molti altri usi, l’alloro ha delle potenzialità che molti non conoscono.

Essendo una pianta molto antica, la leggenda narra che Dafne fu trasformata in alloro per aver rifiutato il dio Apollo. Sembra che Apollo ne mise una nel suo giardino rendendola una sempreverde e poi decise di indossare sempre una corona di allora sul suo capo.

Inoltre, stessa cosa dovevano fare i Romani durante le sfilate in Campidoglio. Ma scopriamo ora il motivo per cui dovresti mettere qualche foglia di alloro sul termosifone, resterai stupito.

Alloro, ecco perché lo devi mettere sui termosifoni

In Italia l’alloro cresce spontaneamente sulle coste, e in altre zone, quelle più settentrionali viene coltivato. Il suo utilizzo in cucina è noto a tutti, esso infatti è una pianta aromatica che serve a impreziosire i piatti, come gli arrosti, donandogli quelle note profumate tipiche.

Carne e pesce, l’alloro si può utilizzare per entrambi ma è perfetto anche per preparare tisane o decotti. Inoltre, serve a scacciare gli insetti grazie al suo forte odore.

Tra le proprietà dell’alloro c’è quella di alleviare le coliche, inoltre, è ideale per i disturbi allo stomaco, e permette di eliminare i gas intestinali contrastando meteorismo e aerofagia.

L’alloro poi favorisce il sonno, ha effetti calmanti e placa lo stress, indicato anche nella sindrome premestruale. Inoltre ha proprietà astringenti quindi può essere utile in caso diarrea.

Ma al di là di proprietà e utilizzi in cucina perché si dovrebbero mettere le foglie di alloro sul termosifone? L’alloro è un ottimo profumatore ambientale ed ecco spiegato il motivo per cui si dovrebbero mettere le foglie sul termosifone.

A contatto con il calore il suo profumo si sprigionerà nell’aria e in più le foglie essiccate serviranno per mille altri utilizzi.

Inoltre, dobbiamo sapere che questa pianta è perfetta anche per liberare le vie aeree e in inverno è un toccasana per il raffreddore. Sprigionandosi il suo odore nell’aria, esso non farà altro che purificare le nostre vie respiratorie.

Una volta che le foglie di alloro sono essiccate, andranno riposte in un contenitore di vetro e saranno pronte per essere utilizzate in cucina e per realizzare tisane e infusi digestivi.

Alcuni poi le mettono sotto al cuscino per dormire sonni sereni e altri nei sacchettini per profumare armadi e cassetti.