Edoardo Donnamaria, la più bella dichiarazione d’amore per Antonella Fiordelisi: accade tutto in diretta

Edoardo Donnamaria, nel corso di una diretta Instagram, si lascia andare alla più bella dichiarazione d’amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi.

E’ bastata una diretta Instagram e una domanda dei followers per ascoltare da Edoardo Donnamaria la più bella dichiarazione d’amore nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. Tutto è accaduto nel corso di una diretta improvvisata con l’amico Matteo Diamante con il quale sta lavorando ad un progetto che dovrebbe vedere la luce tra pochi giorni. Dopo aver chiacchierato e scherzato tra di loro con la Fiordelisi che, pur non inquadrata, faceva sentire la propria presenza con la voce e le sue risate, Matteo ed Edoardo hanno deciso di rispondere a qualche domanda.

In particolare, i due hanno chiesto agli haters di rivolgergli domande e critiche, ma tra i tanti quesiti posti ai due ex vipponi, è spuntato quello sulla gelosia di Edoardo nei confronti di Antonella. Donnamaria, così, ha colto al volo l’occasione non solo per chiarire se sia effettivamente geloso, ma soprattutto per lasciarsi andare ad una dichiarazione d’amore nei confronti della fidanzata che i fan della coppia aspettavano da mesi.

Edoardo Donnamaria: le parole inaspettate su Antonella Fiordelisi

Schietto e sincero, Edoardo Donnamaria ha deciso di rispondere alle domande dei followers chiarendo alcune situazioni. Dopo aver parlato del rapporto con Nikita spiegando che, essendo un’amica di Antonella, l’ha frequentata spesso fuori dalla casa del Gf Vip riconoscendo una persona piacevole anche “se con la testa sulle nuvole”, Donnamaria ha deciso di rispondere ad una domande sulla gelosia.

Qualcuno, in particolare, gli ha chiesto se sia geloso di Antonella quando si allena in palestra non indossando il reggiseno sotto la maglia. Dopo aver spiegato di non essere, per natura, un tipo geloso mentre Matteo Diamante, dall’altro lato dello schermo rideva, lo speaker radiofonico che, nel corso della diretta ha anche sponsorizzato “The Queen Scacco Matto” ovvero la capsule di gioielli della Fiordelisi, ha fatto quella che i fan, su Twitter, hanno definito la dichiarazione d’amore per eccellenza.

“Su Antonella, fuori da quella casa, non posso dire A. Si comporta talmente tento bene nei miei confronti che mi dà tranquillità e sicurezza”, spiega. “Non sei geloso“, commenta ironicamente Matteo Diamante. “Il giusto, quanto basta”, aggiunge Donnamaria.

E: “ lei si comporta talmente bene nei miei confronti che mi da tranquillità e sicurezza”

E fin qui tutto ok Edo ma dire che non sei geloso 🤣🤣🤣

ANCHE MATTEO LO PERCULA😂😂😂#DONNALISI pic.twitter.com/xIe5CEHw7K — Anto (@Anto71458221) May 23, 2023

“Antonella fuori da quella si comporta talmente tanto bene nei miei confronti che mi da tranquillità, sicurezza ecc…” L’avvocato ci fa piangere🥺#donnalisi #casadonnalisi pic.twitter.com/ymHwA8MCOw — FʅAʋIα ☕️ (@hobisognodiaiut) May 23, 2023

Parole, quelle di Edoardo, che esprimono una totale sicurezza e fiducia nei confronti della fidanzata Antonella, cosa che non riusciva ad avere quando erano nella casa del GF Vip per i continui commenti che gli altri concorrenti erano soliti fare nei confronti della Fiordelisi. E su Twitter, le parole di Edoardo, hanno conquistato tutto il fandom dei Donnalisi.