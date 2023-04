Oroscopo di oggi, solo baruffe per 3 segni dello Zodiaco: occhio a non farli arrabbiare!

Oroscopo di oggi, cosa accade in questo cielo così apparentemente confuso? Arriva il caos, che situazione scomoda!

Periodo complesso quello di aprile inoltrato, il mese sembrava essere iniziato in modo calmo e pacato, invece dietro tanta pace, si è consolidata una situazione di stress e nervosismo. La verità è che i nodi stanno piano piano venendo al pettine, e quella tranquillità raggiunta è stata soltanto un miraggio. Ecco chi sono i segni che nell’oroscopo di oggi vivranno il peggio della situazione. Non ci sono dubbi, colpa del transito, ma anche del loro… errare!

Mercurio è retrogrado, ormai sappiamo che sarà così fino al 15 di maggio. Ma cosa implica? Che transiti positivi come il sestile con Marte, diventano negativi, sono un disastro! I due Pianeti distano alla distanza di 60° dividendo illusoriamente il cielo in 6 parti da altrettanti gradazioni. Cosa succede se l’astro del Pensiero viaggia al contrario (in realtà è solo più lento) e quello della Guerra gli si scontra? Un bel patatrac! Insomma, non ci sono può aspettare rose e fiori.

C’è un’esplosione di parole e di gesti ch portano i segni a litigare tra loro. Le relazioni si complicano, e niente sembra andare per il verso giusto. Tenere sotto controllo tutto è difficile, se non… impossibile!

Oroscopo di oggi, classifica e consigli dei segni messi… malissimo!

Se il periodo precedente è sembrato pazzerello, quello che accade adesso è fuori dagli schemi. Appunto, nel mese di marzo si è trovato un dialogo più comunicativo e caloroso, e secondo l’oroscopo di oggi questa benevolenza sembra aver perso qualsiasi aspetto positivo. Complice il transito, ma anche il carattere un po’ “fumantino” di questi amici, che tutto vogliono meno che dire di non aver ragione! La presunzione li porta a scontrarsi per ragioni totalmente inutili. Ecco che necessitano di qualche consiglio, e perché no… anche di calma!

Oroscopo di oggi, per il Sagittario niente va per come desiderato, tutto è nell’oblio!

Segno dal carattere ottimista, ma che on ci mette nulla ad incendiarsi. Tipico di chi è molto permaloso e vorrebbe non essere mai criticato. Questo atteggiamento è molto immaturo e non va per niente bene quando si ha a che fare con teste coraggiose e con carattere. Per cui bisogna allentare il malumore. Consiglio: se si sta male è bene manifestare il perché di queste sensazioni, confessarlo senza paure e timori alle persone care.

Ariete, le sue corna si scontrano contro chiunque!

Nessuno sembra capirlo di recente, allora lui che fa? Aggredisce senza limiti! Dice delle parole di troppo che neanche ha mai davvero pensato, ma la sua rabbia è così incontenibile che ci vuole davvero una vagonata di camomilla per tenerlo a bada. Dire di contare fino a 10 questa volta, non basta. Consiglio: circondarsi di persone positive, soprattutto dire di sì a ciò che piace, una volta per tutte. Basta fare sempre quello che dicono gli altri, a volte si è semplicemente stanchi e delusi.

Cancro, guai a chi gli dice mezza parola, la vendetta è dietro l’angolo!

Noto per essere un segno che ha una generosità sconfinata, peccato che se però viene fuori il dente dolente, lo fa dolere bene agli altri che lo intralciano! Tutta colpa di un rancore che non lo rende libero e che si porta dietro da tempo immemore. Cosa può fare per smetterla di pensare ossessivamente alla vendetta? Consiglio: liberarsi della negatività senza appesantire l’animo alle persone care, perché prima o poi si stancano di questo nervosismo, a volte inutile.