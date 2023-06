Lutto per Stefania Orlando: morta Margot, l’addio struggente

Grave lutto per Stefania Orlando: la conduttrice dice addio all’amatissima Margot, sua compagna di vita per 19 anni.

Stefania Orlando piange la perdita di Margot, sua compagna di vita per 19 anni e con cui ha vissuto momenti importanti, sia belli che brutti. Margot era la cagnolina di Stefania Orlando che ha annunciato la sua morte con un lungo e struggente post sul proprio profilo Instagram. Con un messaggio emozionante e alcune delle foto che racchiudono gli anni vissuti insieme, la Orlando tira fuori il dolore che, per chi vive con gli animali, è davvero grande.

Un dolore enorme, dunque, quello che ha colpito la Orlando che ha voluto condividerlo con tutti i suoi followers ricevendo tanti messaggi d’affetto e di cordoglio da parte di amici e fan.

L’addio di Stefania Orlando alla sua Margot

Stefania Orlando e Margot hanno trascorso insieme anni meravigliosi durante i quali “quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore“. E’ stato un amore viscerale quello che ha unito la conduttrice e la sua cagnolina che “non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore“.

Margot era amatissima anche dai fan della Orlando che di lei ha sempre parlato durante i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio durante una delle ultime puntate del reality, Stefania aveva ricevuto la splendida sorpresa della sua Margot che era andata a trovarla accompagnata dall’ex marito della Orlando, Simone Gianlorenzi.

Anche dopo la fine del matrimonio, Stefania si è rialzata grazie alla presenza nella sua vita della piccola Margot che, nel 2021, aveva avuto anche un incidente.

“Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire. Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”, ha concluso la Orlando.