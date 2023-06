Vuoi evidenziare il tuo punto vita? Ti svelo alcuni trucchi per farlo risaltare!

Scopri come evidenziare il tuo punto vita in modo da vederti meglio allo specchio e sentirti al meglio con ciò che indossi.

Avere un punto vita sottile è il sogno di tutte. In base alla corporazione fisica, però, questo può essere più o meno evidente. A volte dei fianchi un po’ più stretti tendono a nasconderlo e altre volte proprio il punto vita è semplicemente meno stretto di quanto non si vorrebbe. Se è così anche per te sarai felice di sapere che evidenziare il punto vita è non solo fattibile ma anche molto semplice. Per farlo basta infatti mettere a punto alcune semplici strategie. Spesso qualche piccolo accorgimento nel modo di vestirsi può fare davvero la differenza ed offrire un punto vita sottile o così evidenziato da andare a creare le giuste proporzioni. Che poi è ciò che ti serve per guardarti bene allo specchio.

Dopo aver visto come valorizzare un seno grande con il giusto abbigliamento, scopriamo quindi cosa indossare per poter godere di una vita stretta ed evidenziata al punto giusto.

Ecco quali sono i trucchi per evidenziare il punto vita

Che la tua circonferenza vita sia stretta al punto giusto o troppo larga per i tuoi gusti, sappi che c’è sempre un modo per vestirti in modo da guardarti e vederti proprio come ti vorresti. Il trucco sta infatti nel trovare le giuste proporzioni da dare al tuo corpo. E puoi fare tutto ciò semplicemente scegliendo cosa indossare.

Ecco, quindi, che se hai una vita stretta ti basterà mettere ciò che vuoi e valorizzare i fianchi o il seno per farla spiccare maggiormente.

Al contrario, se ritieni di avere un punto vista poco stretto, ciò che ti serve è andare a creare le tue personalissime proporzioni.

Se il tuo seno è piccolo puoi cercare di evidenziarlo con un maglioncino a collo alto o con un buon reggiseno. Al contempo dovrai mettere in vista anche i fianchi. Il punto vita che sta proprio al centro, infatti, ti apparirà per forza di cose più piccolo. E se i fianchi sono larghi? In tal caso hai due opzioni. La prima è quella di indossare un abito da stringere sotto il seno o proprio nel punto vita lasciando che scenda morbido sui fianchi in modo da non allargarli. Se, invece, preferisci indossare una gonna o dei pantaloni, puoi optare per capi a vita alta che stringano proprio in quella zona senza però fasciare troppo la zona dei fianchi. Le linee dovranno quindi essere strette sulla vita e morbide nello scendere sui fianchi. In questo modo avrai il punto vita stretto come hai sempre sognato. E tutto valorizzando la tua figura nel completo. Cosa che ti farà sentire molto più bella e sicura di te.