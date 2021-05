Stefania Orlando, piccolo incidente: “Si è fatta male Margot”

Stefania Orlando ha sfiorato la tragedia. Sembrava una mattinata tranquilla eppure la piccola Margot, la sua cagnolina, ha avuto un incidente. Ecco cos’è accaduto.

Per Stefania Orlando sembrava una mattinata tranquilla quella di oggi. La conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice italiana reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip dove ha stretto amicizie importanti, come quella con Tommaso Zorzi (attuale opinionista all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi) ha vissuto un’esperienza piuttosto traumatica.

Sembrava infatti una mattina come tutte le altre. Stefania era uscita a prendere un caffè al bar insieme al marito Simone Gianlorenzi e alla loro cagnolina Margot. Ma qualcosa è andato storto alla cucciola e la showgirl è andata subito nel panico. Ecco il suo racconto dell’accaduto.

Stefania Orlando e la paura per la piccola Margot

Stefania Orlando non ha mai nascosto i suoi sentimenti verso la piccola quattro zampe; anche durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, la conduttrice ha parlato spesso ai suoi coinquilini del grande amore per il suo animale domestico.

Un grande legame, il loro che porta dietro un grande senso di responsabilità e preoccupazione, un po’ come se fosse una figlia. Purtroppo in mattinata Stefania Orlando e il marito hanno assistito a un piccolo incidente per la loro piccola cagnolina Margot. In pratica la cagnolina di Stefania Orlando ha avuto un piccolo incidente all’occhio.

A renderlo noto è stata la stessa showgirl sulle sue stories di Instagram.

Stefania Orlando ha comunque poi tranquillizzato subito tutti che la sua cagnolina ha solo un graffio all’occhio:

“Vogliamo dire che il mio amore è caduto e si è fatto male all’occhietto? All’occhietto di lato…”

La conduttrice e showgirl ha cercato quindi di smorzare la tensione e l’ansia per la cucciola. Comunicando ai suoi 653 mila follower di aver chiamato immediatamente la veterinaria. La quale l’ha prontamente rassicurata circa lo stato di salute della sua Margot: “Mi ha detto che è un semplice graffietto e che non è niente grave…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Pericolo scampato per la principessa di casa Orlando – Gianlorenzi. La piccola, un Chihuahua bianco è un elemento inscindibile della loro famiglia, con loro condivide il letto e perlopiù ha anche presenziato al matrimonio come damigella d’onore!