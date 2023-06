Matrimonio e cicogna in arrivo a Uomini e Donne: la famiglia si allarga

Matrimonio e cicogna in arrivo per due ex corteggiatrici di Uomini e Donne: la famiglia si allarga, fan al settimo cielo.

Grandi novità per due ex corteggiatrici di Uomini e donne che, dopo essere tornate single in seguito alla fine della storia con i rispettivi tronisti da cui erano state scelte, hanno ritrovato l’amore con altre persone ed ora sono pronte a coronare il loro sogno d’amore. Per una, dopo l’arrivo del primo figlio, sta per arrivare il momento di pronunciare il fatidico sì mentre, per l’altra, sta per arrivare il momento di diventare mamma per la prima volta.

Si tratta di due ex corteggiatrici molto amate dal pubblico del dating show di canale 5 che, ora, lontano dal programma di Maria De Filippi, stanno vivendo il sogno d’amore più bello.