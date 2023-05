Diletta Leotta a cuore aperto: “Così ho incontrato il mio fidanzato Loris e ho scoperto di essere incinta”

Diletta Leotta, a tre mesi dalla nascita della figlia, svela come ha conosciuto il fidanzato Loris e come ha scoperto di essere incinta.

Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta tra pochi mesi e, in vista del momento emozionante, si è raccontata senza filtri sulle pagine del Corriere della sera aprendosi totalmente e svelando diversi particolari della sua vita privata che, finora, aveva tenuto per sé. Raggiante, bellissima e in splendida forma con il pancione, ormai evidente, che le dona un aspetto assolutamente meraviglioso, Diletta parla d’amore svelando anche come ha conosciuto il fidanzato Loris Karius.à

Per la conduttrice che ha scelto di raccontare le emozioni della serie A fino all’ultima giornata per poi godersi gli ultimi mesi di gravidanza e tornare a lavoro solo dopo la nascita della sua bambina, quello con il portiere tedesco è stata una specie di colpo di fulmine. Un incontro casuale che, però, ha totalmente cambiato la vita di Diletta che, dopo averlo visto, era consapevole che avrebbe costruito con lui una storia importante.

Diletta Leotta: il primo incontro con Loris Karius e la scoperta della gravidanza

Diversamente da ciò che si crede, il primo incontro tra Loris Karius e Diletta Leotta non è avvenuto a Londra, ma a Parigi. La conduttrice si trovava nella capitale francese per un viaggio tutto al femminile e, una sera, mentre si trovava con le amiche, è stata folgorata dalla bellezza di un ragazzo biondo, atletico e bellissimo che le aveva già rapito il cuore.

«Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alla mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita», ha raccontato al Corriere della Sera.

Dopo due mesi, Diletta resta incinta scoprendo la gravidanza in un periodo davvero magico dell’anno: era il 24 dicembre e per la Leotta è stato un inaspettato regalo di Natale anche se non nasconde di aver avuto “paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all’ennesima potenza. Lui era superfelice, eravamo in videochiamata dalla mia camera, gli ho detto che stavo per fare il test e lui era supertranquillo; certo anche lui non se lo aspettava”.

Infine, svela che avrebbe voluto chiamare la bambina Ofelia, come sua madre ma è stata quest’ultimo a dirle di no considerando il nome troppo ingombrante per una bambina. Insomma, per Diletta Leotta che ha lanciato un messaggio anche all’ex fidanzato Daniele Scardina, alle prese con un momento delicato della sua vita, è davvero un periodo magico.