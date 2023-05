Oroscopo di Maggio, 3 segni dello Zodiaco iniziano con il botto: ne vedranno delle belle!

Oroscopo di Maggio, bisogna aprire bene le orecchie: il mese inizia in modo inaspettato, cambia tutto, la situazione è assurda!

Capacità di osservazione e spirito di adattamento sono il mantra del nuovo mese. L’oroscopo di maggio ha tante di quelle sorprese che lascia a dir poco senza parole i segni dello Zodiaco che son protagonisti delle previsioni. Cosa accade? Niente di facile, ma si può sempre trovare il bello da brutto. Basta aver consapevolezza di quanto il mondo possa essere vario e ricolmo di novità. Da oggi inizia un nuovo ciclo, quello che vede non esaurirsi alla perfezione il pensiero, ma che ricerca la propria essenza.

Mercurio e Plutone retrogradi e Mercurio in congiunzione con il Sole: il pensiero viaggia lento ed inconcludente attorno a sé stesso, e l’aspirazione al cambiamento emotivo e sociale viene meno. Cosa accade nel cielo dello Zodiaco per chi ha qualche difficoltà di adattamento? Se già le energie degli astri non pongono al meglio la possibilità di concretizzare la propria azione, chi parte svantaggiato di base deve mettersi in riga.

Bisogna aver consapevolezza di sé, soprattutto aver contezza delle situazioni. Possono capitare dei disguidi e delle difficoltà, il punto è saper cogliere il nesso e trovare il meglio dal peggio. Sembra una frase fatta, ma quando si ha bisogno e necessità di comprensione è la cosa migliore che si voglia sentir dire.

Oroscopo di maggio, classifica dei segni protagonisti delle previsioni

Nel mese di aprile è stato possibile conoscere la potenza di nuove connessioni, ed oggi al primo giorno di maggio si inizia a mettere in campo ciò che invece si è imparato. Cosa tiene unite le persone? Cosa può servire per stare bene con sé stessi? Il nesso di cui si è parlato lo si ritrova nei sentimenti. Quando c’è un vuoto razionale, perché tutto sembra assurdo ed impossibile, si può trovare nuova energia dal sentimento e dalla voglia di fare. Ecco chi sono i segni che dovranno affrontare un grande percorso.

Oroscopo di maggio, al primo posto c’è il segno dei Pesci, che bivio!

Si trova davanti una situazione complessa, perché vuole fare, ma fa meno di quanto previsto. Troppi cambiamenti, ci ragiona e lavora su, ma alla fin dei conti c’è sempre qualcosa che cozza con la sua determinazione. Deve tenere duro, abbracciare l’io interiore di quando è stato bambino, soprattutto per manifestare la propria paura del futuro, senza vergogne. Consiglio: stare al fianco delle persone amate è il modo migliore per vivere questa fase.

Leone, anche il fiero Re dello Zodiaco ha bisogno dei suoi spazi!

Necessita di stare un po’ tra sé e sé, non per isolarsi, ma per conoscersi meglio. A volte, bisogna mettere da parte lo svago e la leggerezza per fare da soli il punto della situazione. Bisogna rincorrere il proprio destino da protagonista, non da becero spettatore che si sente passivo davanti una vita che non è la propria. Consiglio: se si prova questo disagio personale, sarebbe meglio approfondire cosa fa stare male, ragionarci finché non si giunge ad una meta.

Aquario, il suo genio folle viene placato prima del tempo!

Ha tante idee visionarie da mettere in gioco, ma si rende conto che ha perso tempo con delle futilità. Queste servono nella vita, altrimenti tutto sarebbe un grosso macigno da portare sul petto. Il punto è che si sente un po’ perso nelle tante attività, senza dimenticare che tra le cose ci sono anche le relazioni che non sono tanto appagate. Consiglio: se stare insieme ad una persona amata riscalda il cuore, meglio proseguire su questa direzione, l’amore rende più forti!