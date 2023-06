Edoardo Donnamaria non si ferma più: grande successo come conduttore del Pizza Village 2023, il sostegno di Antonella

Edoardo Donnamaria colleziona successi: da cantante a speaker radiofonico a conduttore. Il sostegno della fidanzata Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria spicca il volo. Spigliato, preparato, con una grande dialettica e sempre la battuta pronta, conquista il palco del Pizza Village 2023 conducendo da Napoli l’evento trasmesso in diretta da Rtl 102.5. Per dieci giorni, Edoardo sarà in diretta da dal capoluogo campano come voce e volto di Radio Zeta, la radio dei giovani del gruppo Rtl. Elegantissimo, emozionato, con una grande presenza scenica, Edoardo mangia il palco intrattenendo il pubblico con battute insieme ad Angelo Baiguini e Gianni Simioli come accaduto in attesa che Alfa salisse sul palco.

Cantante, autore, speaker radiofonico e conduttore televisivo, Edoardo Donnamaria conferma di essere, proprio insieme alla fidanzata Antonella Fiordelisi che non gli ha fatto mancare il suo sopporto per l’occasione, l’ex vippone che sta sfruttando meglio la popolarità e protagonista del migliore post GF Vip.

Edoardo Donnamaria annuncia nuove canzoni e debutta come conduttore televisivo: il gesto d’amore di Antonella Fiordelisi

Il Grande Fratello Vip ha regalato ad Edoardo Donnamaria non solo l’amore di Antonella Fiordelisi, ma la spinta per inseguire i suoi sogni e tirare fuori il talento artistico che aveva dimostrato di avere prima di entrare nella casa di Cinecittà con la composizione delle prime canzoni, ma anche all’interno del bunker.

Uscito dalla casa, Edoardo ha deciso di dare una scossa alla sua vita professionale. Dopo aver lasciato Forum, è tornato alla sua grande passione ovvero la musica conducendo tutti i giorni la trasmissione Generazione Zeta, in onda alle 17, dal lunedì al venerdì, su Radio Zeta. Innamoratissimo della sua Antonella Fiordelisi ha pubblicato anche una nuova canzone dal titolo “Il cielo stanotte” dedicata proprio alla fidanzata e che ha ottenuto un grandissimo successo.

Edoardo che ha già annunciato la prossima uscita di nuove canzoni dopo essere entrato in un’importante agenzia musicale, ha anche debuttato come conduttore televisivo. Rtl 102.5, infatti, ha scelto la sua voce, spiccatamente radiofonica, e il suo appiglio ironico e divertente, per presentare il Pizza Village 2023.

Avendo alcuni impegni di lavoro a Milano, Antonella Fiordelisi che, esattamente come il fidanzato sta ottenendo un grande successo con la linea di gioielli The queen scacco matto di cui ha lanciato anche orecchini e portachiavi facendo registrare ascolti record in poche ore, in attesa di poterlo raggiungere nei prossimi giorni, ha supportato da lontano il fidanzato.

“Tutti a seguire Edoardo canale 36, io stasera ceno a casa solo per poterlo seguire in diretta”, ha scritto su Twitter Antonella.

A regalare, poi, l’immagine di Antonella Fiordelisi incantata davanti al televisore mentre segue Edoardo in diretta è stato Matteo Diamante che l’ha raggiunta insieme a Nikita Pelizon.

Ma la vedete quanto è sottona e innamorata 😭😭😭😭😭😭 #donnalisi pic.twitter.com/ZkIPkxdYzN — Claudia (@Claudia___47) June 16, 2023

E i complimenti su Twitter, per Edoardo Donnamaria conduttore, sono davvero tantissimi. “È emozionato rega’… non è un mio parente o un mio amico ma io molto orgogliosa. Eh si ci sono anche io Avvoca’ ti si vuole bene Ti auguro tutte le cose più belle!!”, scrive una fan.



È emozionato rega’… non è un mio parente o un mio amico ma io molto orgogliosa. Eh si ci sono anche io🌶️🌶️

Avvoca’ ti si vuole bene

Ti auguro tutte le cose più belle!!#drojette#pizzavillage#donnalisi pic.twitter.com/Wju3exXBbn — la Bia (@cuci_la) June 16, 2023

“Io totalmente orgogliosa di lui”, “Edo sei bravissimo”, “Date ad Edoardo immediatamente un programma”, “Talento vero. Ti meriti tutto”, sono alcuni dei tweet dei fan e a supportare Edoardo anche Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in basso.

Il debutto ufficiale da conduttore televisivo sulle frequenze di Rtl 102.5 sarà l’inizio di una grande carriera per Edoardo Donnamaria? I presupposti ci sono tutti e noi di Chedonna glielo auguriamo.