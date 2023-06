Microonde pulito in 1 minuto e senza usare muovere le mani: non servono prodotti chimici

Basta 1 minuto per un microonde perfetttamente pulito senza toccare nulla: ecco quello che ci serve

Un vero orgoglio, questo è il microonde della mia cucina. Ormai lo uso per tutto, non solo per scongelare. Ma proprio per questo, devo anche sapere che mi toccherà pulirlo bene quasi tutti i giorni. E allora un segreto solo non ci basta, serve una valigia di trucchi, come quella dei veri maghi.

La verità è una sola: anche chi usa il forno a microonde tutti i giorni o quasi non lo pulisce mai a fondo. Certo, magari passa la spugnetta sull’esterno soprattutto se vede delle macchie. E una volta ogni 15-20 giorni si ricorda che esiste anche un interno, ma lo fa sempre con una certa fretta, senza mai andare fino in fondo.

Non è così che funziona, non è così che si fa. Anche se ci può sembrare un lavoro noioso, serve che si accumulino sporcizia e cattivi odori. In realtà sono poche le cose che ci servono per un ottimo risultato e ci sono ingredienti segreti che ora ti svelerò.

Partiamo dagli strumenti. Sicuramente un panno antibatterico, da comprare facilmente al supermercato oppure nei negozi di casalinghi. Significa un panno trattato specificamente per resistere ai germi che si creano anche quando lo manteniamo umido.

In genere partiamo dal piatto in vetro lavandolo come un normale piatto da cucina, quindi con un po’ di detersivo per piatti. Ma dopo averlo sciacquato, ricordato sempre di asciugarlo anche bene. Lo stesso devi fare con il supporto del piatto a rotelline. Lo mettiamo in una bacinella con acqua e detersivo per piatti lasciandolo in ammollo per almeno 20 minuti. Passato questo tempo, si sciacqua e si asciuga con uno strofinaccio da cucina.

Pulire il microonde tutti i giorni però significa anche riuscire ad eliminare subito lo sporco dalle pareti interne. Le passiamo con il panno antibatterico inumidito con un po’ di acqua calda e saranno pulite in un attimo.

Microonde pulito in 1 minuto e senza le mani: se fai così hai vinto

Tutto questo serve per la pulizia generale. Ma se vogliamo fare più in fretta senza spendere un euro in più? Ci serve un trucco, magari pure due, di quelli buoni.

Il primo si chiama limone ed è facilissimo, in meno di 1 minuto il risultato è garantito. Prendi un limone e lo taglia a metà. Poi metti le due parti su un piatto a testa in giù insieme a mezzo bicchiere di acqua e infiliamo tutto nel microonde.

Lo facciamo partire alla massima potenza per 1 minuto o comunque fino a quando l’interno dell’apparecchio non diventa appannato grazie al vapore che si genera. A quel punto apri la porta e senza scottarti togli il contenitore con l’aiuto di un guanto. Il vapore penetrerà nello sporco e lo ammorbidisce. Basta pulire l’interno con un panno o un canovaccio.

Secondo trucco, il sapone. In genere non è opportuno utilizzare prodotti chimici per pulire l’interno del microonde. Unica eccezione è il sapone liquido per i piatti perché non rientra nella categoria dei prodotti sgrassanti e non è corrosivo.

Riempi una ciotola con acqua tiepida e aggiungi poco detersivo per i piatti. Anche in questo caso fai partire alla massima potenza per 1 minuto e alla fine apri lo sportello tirando fuori la ciotola sempre scienza scottarti.