Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria complici e sempre più innamorati: beccati così al Pizza Village

Altro che crisi! Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più innamorati e complici. Ecco come sono stati beccati dai fan, video.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non condividono sui social contenuti di coppia per una scelta di lui che preferisce proteggere la loro privacy, ma in compenso, le foto e i video di coppia arrivano direttamente dai fan. Nel corso della quarta serata del Pizza Village di Napoli 2023 che Edoardo conduce tutte le sere per RTL 102.5, infatti, i fan presenti al concerto, hanno immortalano Edoardo e Antonella dietro le quinte intenti a scambiarsi baci, sorrisi e coccole.

Edoardo si trova a Napoli dal 16 giugno. Antonella, conclusi alcuni impegni di lavoro che aveva a Milano, lo ha raggiunto domenica scorsa. Sempre accanto al fidanzato, la Fiordelisi segue il concerto che Edoardo conduce dietro le quinte. Durante le esibizioni musicali, la coppia segue insieme i vari artisti e, nel corso della quarta serata, si è lasciata andare a balli che i fan presenti hanno immortalato in video diventati virali su Twitter.

Antonella ed Edoardo scacciano le voci di crisi: balli sensuali e super affiatamento tra i due

Per condurre la quarta serata del Pizza Village 2023, Edoardo ha indossato un abito azzurro elegantissimo scelto personalmente da Antonella come è stato svelato in diretta su RTL 102.5 da Francesco Fredella e dagli altri speaker radiofonici. La Fiordelisi, invece, ha indossato un vestito giallo e una camicia bianca come giacca completando il look da sneaker e cappellino lasciando i capelli sciolti sulle spalle.

Antonella ha seguito tutta la serata da dietro le quinte condividendo anche un video, sulla pagina Instagram della sua linea di gioielli “The Queen Scacco matto” mostrando la bellezza e l’eleganza del fidanzato. Tuttavia, ad immortalare i due intenti a coccolarsi durante le varie esibizioni degli artisti sono stati i fan.

lei ha trovato la falla nel sistema e ha eluso il vincolo della privacy facendogli fare lo sponsor ✨ genio ✨#donnalisi pic.twitter.com/XDWfDDP6DD — (@notfunnycri) June 19, 2023

Come dei veri paparazzi, i fan dei Donnalisi hanno pubblicato su Twitter tantissimi video in cui Edoardo e Antonella scherzano, si sorridono, ballano insieme e si baciano. Teneri momenti di coppia che dimostrano, ancora una volta, quanto il sentimento nato nella casa del Grande Fratello Vip sia sempre più forte.

I video dei fan presenti all’evento hanno scatenato l’entusiasmo di tutti gli altri sostenitori della coppia in astinenza da contenuti dolci dopo la giusta scelta di Edoardo di prendere le distanza dai social per proteggere Antonella e il suo lavoro.