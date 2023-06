Con questi trucchi potremo dire addio al ferro da stiro: ecco come

Il ferro da stiro è da sempre uno degli elettrodomestici più odiati dagli italiani, grazie a piccoli e importanti consiglia possiamo dire addio ecco come.

Il caldo sta arrivando e il pensiero di avvicinarsi a un ferro da stiro o ancora peggio ad una Stirella ci fa spaventare. Se ci dicessero che possiamo avere abiti perfetti senza dover stirare sicuramente ci metteremmo a ridere.

Potremmo però sbagliarci, perché facendo attenzione a come stendiamo i nostri panni ecco che il miracolo sicuramente si realizzerà.

Addio ferro da stiro, tutti i vantaggi

Abbandonare il ferro da stiro porterà almeno tre vantaggi. Il primo in questo periodo é sicuramente non aggiungere calore a quello che già arriva da fuori, rendendo ancora più roventi le nostre giornate e costringendoci ad accettare il condizionatore.

Il secondo è forse il più importante, quello di risparmiare sulla bolletta. Il ferro è infatti uno degli elettrodomestici a più alto consumo energetico soprattutto se viene utilizzato a temperature alte.

Il terzo é un altro risparmio, quello di tempo. Evitare di stirare ci fa risparmiare ore e ore che possiamo dedicare ad altre attività.

Metodo giapponese e tutti gli altri consigli

Dopo aver visto i vantaggi andiamo a vedere cosa possiamo fare per raggiungere il nostro scopo. Una delle tecniche sicuramente più amata ed apprezzata è quella giapponese .Una tecnica che si basa prima sullo sbattere benissimo i panni. Successivamente mettiamo sull’appendino gli abiti ancora un po’ umidi e facciamoli asciugare così. In questo modo i nostri panni saranno perfetti senza dover passare il ferro.

Un metodo sicuramente semplice, ed efficace. Ma se non abbiamo abbastanza appendini cosa dobbiamo fare, arrenderci? Assolutamente no. La prima cosa a fare è assolutamente di dare una battuta ai nostri vestiti: in questo modo evitiamo che si formino delle pieghe.

Mai alla luce diretta del sole perché questo potrebbe portare ad indurire i nostri capi. Quando usiamo le mollette dobbiamo seguire le cuciture e questo di permetterà di perdere meno tempo a discutere.

Non ci resta che provare a seguire queste pochissime cose ed attendere il risultato.