Se continui a farlo potrebbe costarti caro: mai buttare l’acqua della pasta nel lavandino!

Non sprecare l’acqua di cottura. Potrebbe costarti davvero molto caro. Se fai così risparmi tanto e potrai usarli come vuoi!

Quando si tratta di cucina bisogna sempre usare un pizzico di ingegno e fantasia per non sprecare risorse ed anzi fare piatti prelibati e con il minimo spreco. Non viviamo di certo in un periodo storico in cui non è importante salvaguardare il benessere dell’ambiente e soprattutto la considerazione delle risorse che si hanno a disposizione.

Bisogna poi ovviamente anche aggiungere che in qualsiasi epoca si viva, lo spreco non è mai soluzione a nulla. C’è davvero ben poco da opinare in questo caso, le risorse vanno utilizzate nel migliore dei modi, anche se in cucina questo aspetto lo si considera bene poco.

Questo trucco in realtà davvero permette di risparmiare molte risorse soprattutto ovviamente inerenti a quelle idriche. La bolletta per quanto riguarda l’acqua arriva sempre senza preavviso e talvolta diventa una vera e propria spina nel fianco. Senza poi contare quelle di elettricità, gas e chi ne ha più ne metta ormai. Risparmiare quindi diventa obbligatorio se si vuole arrivare alla fine del mese con qualche soddisfazione e magari qualche soldo in tasca.

Proprio per questo motivo questo trucco per utilizzare l’acqua di cottura fa davvero al caso di tutti i consumatori. Scopri subito in tal senso che cosa fare e vedrai che non ne farai più a meno. L’acqua di cottura non è mai stata così utile e da oggi lo sai anche tu!

Utilizza l’acqua di cottura in questo modo; il risparmio è assicurato!

In cucina ci sono molteplici consigli a cui dare ascolto e che possono darci davvero tante soddisfazioni. Qui ne trovi uno davvero molto interessante ed adatto a chi vuole risparmiare ed allo stesso tempo fare le cose per bene.

Quando cucini la pasta ovviamente si mette a bollire l’acqua per poi aggiungere la pasta ed il sale per poterla cucinare perfettamente. La pasta che però hai cotto, che sarà sicuramente buonissima, può tranquillamente essere scolata senza buttare l’acqua.

L’acqua che è rimasta può essere tranquillamente utilizzata per tanti scopi molto utili. Il primo scopo davvero molto semplice è quello di cuocere altra pasta. Basterà infatti riportare alla giusta temperatura l’acqua per poi ricuocere la pasta.

Si può poi utilizzare l’acqua di cottura anche per cucinare dei brodi. Basterà mettere in pentola le verdure e la carne per poter fare un ottimo brodo nei momenti di bisogno. Che sia esso vegetale o animale, questi brodi saranno molto più gustosi assieme all’amido raccolto dalla pasta.

L’acqua di cottura è ricca di sostanze che possono anche essere molto utili per pulire le stoviglie, i piatti e bicchieri. In questo caso però poi ovviamente si consiglia anche l’utilizzo di uno sgrassatore oltre che dell’acqua di cottura.

Questi utilizzi infatti sono utili per evitare che si sprechi l’acqua di cottura che altrimenti sarebbe utilizzata e sprecata subito dopo aver cotto magari solamente la pasta per poter fare un pranzetto. Se fai così invece riuscirai a risparmiare un mucchio di soldi e potrai facilmente conservarne!