Il blush liquido perfetto per l’estate? Zigomi rosei in un attimo con l’hack virale di TikTok

Quando arriva l’estate è il momento di sfoggiare delle guance rosate come baciate dal sole: il segreto per realizzare il prodotto giusto

La voglia di belle giornate si faceva sentire già da tempo. Per la gioia di chi non sopporta l’inverno, la stagione calda è finalmente arrivata travolgendo in tutto il suo splendore. Le sue caratteristiche? Il tepore che si fa sentire, il sole che bacia la pelle ed una naturale esigenza di raggiungere le agognate vacanze.

Il mood estivo si riflette naturalmente, anche nel look. Non soltanto in quanto ad abbigliamento, ma anche per ciò che riguarda il make-up. Il viso d’altra parte, è lo specchio in cui si riflette il periodo. Ecco allora che giunge il momento di abbandonare le nuances fredde e le ciprie color porcellana, donando alla pelle quel tocco di abbronzatura che farà apparire immediatamente più sane e colorite.

Quando non è ancora arrivato il giorno di godersi una giornata al mare, si rimedia facilmente con terre e blush, che in un attimo regalano alle gote e agli zigomi quella tonalità dorata o arrossata che si desidera. Ma non è il caso di spendere ogni anno decine di euro in una collezione di nuovi prodotti che consentano di ottenere l’effetto ‘sunkissed’. Tutto ciò che occorre fare è sfruttare ciò che già si ha in casa, creando il perfetto blush liquido che cambierà l’estate. Il segreto arriva da TikTok.

Il trucco per realizzare il blush in casa propria: zero spesa e risultato glamour

Il mondo dei social è diventato una fonte inesauribile di trucchetti per quanto riguarda il fantasioso ambito del make-up. I famosi ‘hacks’ sono proprio quei segreti scoperti per puro caso o per creatività dalle beauty blogger, che li sperimentano creando un passaparola che li rende in brevissimo tempo virali. Questa volta l’idea geniale riguarda proprio uno dei prodotti immancabili dell’estate: il blush. Ma non si parla della solita polverina rossa che si applica con il pennello sulle gote, bensì di una versione cremosa e leggera che rende in un attimo il viso radioso.

Nessuna spesa folle per il blush liquido che stavate aspettando, basterà pochissimo per crearne una versione casalinga. Il canale TikTok “sollpenamakeup” è solo uno dei tantissimi che hanno testato l’efficacia (e il risultato favoloso) di questo trucco. Tutto ciò che occorrerà fare sarà scegliere un ombretto rosato o rosso di proprio gusto. Lo stesso si potrà fare ovviamente con il classico blush in polvere. Con uno scovolino per ciglia poi, si passerà a grattare delicatamente un po’ di prodotto facendolo cadere su una base. A questo punto si dovrà utilizzare poi una crema viso. Sono ideali quelle idratanti, che forniscono alla pelle una texture morbida, vellutata e nutrita.

Dunque il procedimento mostrato nel video è semplice: con un cotton fioc di procederà a mescolare la polvere con la crema, creando così un composto omogeneo e colorato. Infine non resta che passare all’applicazione. Come si farebbe con qualunque blush in crema o liquido, basterà prelevarne qualche goccia con i polpastrelli o con il cotton fiocc, disponendolo in due o tre punti sugli zigomi. Con le dita, con la spugnetta o con il pennello poi, si sfumerà bene stendendolo fino alle tempie come si fa di consueto. Et voila! Un tocco rosato sul viso vi trasporterà immediatamente su una spiaggia assolata. Semplice, efficace e a costo zero.