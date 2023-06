Vuoi legare i capelli ma hai un viso spigoloso? Basta dare una spuntatina nel modo giusto e cambia tutto!

Scopri come rendere il tuo viso armonioso anche quando leghi i capelli. Basta tagliare nel modo giusto e l’effetto sarà sorprendente.

Chi ha un viso spigoloso sa bene come i dettagli siano in grado di fare la differenza. Spesso ci si trova infatti a scegliere per tagli che coprano una parte del viso (quella appunto più spigolosa) e che ricrei le giuste proporzioni. Strategie che in estate diventano più difficili da mettere in pratica.

Perché quando fa caldo, l’unica cosa che si desidera è quella di poter legare i capelli al fine di alleviare il fastidio dato dal calore che produce sudore.

Come fare, quindi? La buona notizia è che anche con un viso spigoloso puoi concederti questo “lusso”. Tutto dipende infatti da come scegli di gestire la parte superiore dei capelli. Dopo aver visto come portare il bob anche quando si ha il viso lungo, scopriamo quindi come legare i capelli nonostante un viso spigoloso.

Viso spigoloso? Con questo trucco potrai legare i capelli senza problemi

Iniziamo con il dire che anche il viso più spigoloso se mostrato senza timore ha solo carattere e personalità da mostrare. Con il giusto make up, poi, si può andare ad agire sui punti che non si amano troppo e raggiungere un risultato più che soddisfacente. Se nonostante ciò, desideri un sostegno anche dai capelli, da oggi potrai ottenerlo anche quando li leghi. Per farcela ti basterà far realizzare una frangia dal tuo hair stylist di fiducia e, possibilmente, una che sia sfrangiata e che arrivi ad incorniciarti il volto. In alternativa puoi limitarti a quella a tendina, da portare anche lunga in modo che quando i capelli sono sciolti potrai sfoggiarli senza frangetta e con la fronte libera come sempre .

Ciò che conta è avere delle ciocche che ricadano lateralmente sul viso andando a camuffarne gli spigoli e rendendolo così più armonioso. Un trucco davvero semplice ma che si addice a code alte, chignon, trecce e a qualsiasi altro tipo di acconciatura. E che potrai rendere ancor più sofisticato che se lo farai combaciare con eventuali colorazioni dei capelli, magari applicando dei colpi di luce proprio su alcune ciocche. Ciò che conta è trovare la soluzione che senti più adatta e sopratutto più pratica. Il tutto per un trucco che ti consentirà di vederti bellissima senza troppi sforzi e, sopratutto, i sentirti sempre a tuo agio. Che poi è ciò che veramente conta, no?