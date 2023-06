Scoppia la coppia più bella del Grande Fratello Vip? L’allarme arriva dai social

Scoppia clamorosamente la coppia più bella del Grande Fratello Vip? Il segnale allarmante arriva dai social: la mossa subito notata dai fan.

Sembra non esserci pace per le coppie nate nei programmi televisivi. Per quelle nate a Uomini e Donne è un periodo davvero complicato, ma anche per quelle nate nella casa del Grande Fratello Vip non sembrano esserci notizie positive. Quella dell’ultima ora riguarda una delle coppie più belle e amate nella casa di Cinecittà. Si tratta di una coppia nata nelle scorse edizioni del reality show e che, nonostante gli scettici, ha dimostrato di essere molto innamorata al punto da aver letteralmente bruciato le tappe in circa un anno e mezzo di relazione.

Dai diretti interessati non è arrivato alcun annuncio ufficiale, ma un movimento social di lei non è passato inosservato scatenando la preoccupazione dei fan.

Coppia del Grande Fratello Vip in crisi? L’indizio arriva da Instagram

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip sono nate tre coppie: quella di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si è rotta dopo un mese dalla fine del reality mentre quelle formate da Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi da una parte, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dall’altra, hanno stupito tutti. Federica e Gianmaria sono sempre più innamorati e uniti mentre Sophie e Basciano sono da poco più di un mese diventati genitori della piccola Celine.

Ebbene, proprio intorno ad Alessandro e Sophie è scoppiato il gossip nelle scorse ore. I fan dei Basciagoni, come vengono chiamati la Codegoni e Basciano, hanno notato un movimento social molto sospetto. Sophie, infatti, ha smesso di seguire Basciano. La stessa cosa era accaduta qualche settimana fa, ma tutto era immediatamente rientrato al punto che i due si erano poi mostrati sempre più innamorati sui social.

A distanza di poco tempo, però, è arrivato nuovamente il gesto social di Sophie a cui è seguita una storia pubblicata dalla mamma della Codegoni. Valeria Pasciuti, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post che recita: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”.

Non si sa, tuttavia, cosa sia accaduto tra Sophie e Basciano e, soprattutto, se le parole della mamma della Codegoni siano effettivamente rivolte alla situazione sentimentale della figlia. Secondo i fan più attenti della coppia, infatti, pare che la mamma di Sophie pubblichi sempre frasi riflessive sull’amore e sulla vita in generale.

Sophie e Basciano, dunque, riusciranno a ritrovarsi? Noi auguriamo loro di sì!